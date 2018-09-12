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20:16 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты победили австралийцев в стартовом матче на чемпионате мира

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Австралии в своем первом матче на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Бари.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч группы С завершился со счетом 3−0 (25:21, 25:20, 25:16) в пользу российской команды. Самым результативным волейболистом встречи стал диагональный сборной России Максим Михайлов, набравший 17 очков.

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Ранее в среду в группе С прошел один матч, сборная Камеруна со счетом 3−0 победила команду Туниса. Позднее в среду состоится игра между сборными США и Сербии. Следующую встречу сборная России проведет с тунисцами 14 сентября (21:30 мск), австралийцы 13 сентября встретятся с американцами.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР в своей истории побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.

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