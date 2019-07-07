По максимальному гамбургскому счету. Россияне — чемпионы мира!

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Красильников/Стояновский (Россия) — Виклер/Толе (Германия) — 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).
Наш дуэт был посеян в Гамбурге третьим, но это не помешало ему победить всех своих соперников, как на групповой стадии, так и в плей-офф. В играх на вылет последовательно были повержены Ондржей Перушич и Давид Швайнер из Чехии (21:13, 29:27), американцы Джейк Гибб и Тэйлор Крэбб (21:13, 21:18), итальянцы Энрико Росси и Адриан Карамбула (21:16, 21:16), еще один дуэт из США Три Борн и Трэвор Крэбб (21:13, 19:21, 15:11), а в решающем поединке хозяева турнира — Юлиус Толе и Клеменс Виклер (19:21, 21:17, 15:11).
После церемонии награждения наши волейболисты рассказали о том, как складывался их путь к золотым медалям.
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Мы выдержали, и все получилось
— Уже в стартовом раунде плей-офф вы испытали определенные сложности во втором отрезке. Что произошло?
Стояновский: — Слава Богу, что все закончилась, и нам удалось тогда победить. Первую партию мы держали под контролем, хорошо подавали. Чехи же не сразу вошли в игру, поэтому сет мы забрали достаточно легко.
Красильников: — В начале второй партии они включили более агрессивную подачу, мы же немного расслабились. В концовке матча пришлось включать обороты, продемонстрировать весь наш максимум, что и дало свои плоды.
— Зато сильную американскую пару вы прошли достаточно легко…
Красильников: — Американцев стали давить сразу же, с первых минут захватив преимущество. И у меня, и у Олега в стартовой партии получилось несколько эйсов, это позволило в концовке немного передохнуть, сыграть тактически.
Олег здорово действовал на блоке, я поднял пару мячей в защите во втором сете. И хотя соперники тоже добавили, мы сумели довести встречу до победы.
— Показалось, вы не испытали особых проблем и в четвертьфинале с итальянцами. Так ли это?
Красильников: — Вы правы, соперники были не сложными, а скорее неудобными. Они заставили нас хорошенько подумать своими комбинациями. Плюс им было легче психологически: итальянцы по большому счету прыгнули выше головы, пробившись в четвертьфинал. Рад, что мы выдержали, и все получилось.
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Не верим, что стали чемпионами мира
— В полуфинале вы вели 17:14 во второй партии, но в итоге заставили нас понервничать. Почему не получилось выиграть малой кровью?
Стояновский: — Мы сделали несколько тактических ошибок подряд. Потом немного занервничали, где-то американцам просто повезло… В третьей партии у нас полетела подача (Стояновский сделал пять эйсов подряд. — Прим. «СЭ»), но не назвал бы это удачей. Мы долго готовились к турниру, работали на тренировках над подачей, и это принесло плоды.
Красильников: — Честно говоря, сердце екнуло, когда начали проигрывать.
В прошлом году мы встречались с этими американцами в Лас-Вегасе. Легко взяли первый сет, а затем в середине второго что-то сломалось, и мы уступили… В голове пронеслось: «Опять дежавю? Нет!».
— Сценарий финального матча напомнил полуфинал. Что скажете о немецкой паре?
Красильников: — Они прогрессировали от матча к матчу. Всю игру оказывали на нас давление на подаче. Нам было очень нелегко. Спасибо нашим болельщикам, этому маленькому островку на стадионе, который один боролся против 13 тысяч!
— Какие эмоции испытываете после победы?
Красильников: — Еще немного не верим, что стали чемпионами мира, хотя и были уверены в своих силах. Я старался держать игру под контролем эмоционально, создавать атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. В конце Олег подал пару эйсов, сделал пару блоков и все сработало: мы чемпионы мира! Завтра нам лететь в Штаты, готовиться к очередному турниру. Наверное, завтра полностью осознаем, что мы выиграли.
Олег Стояновский | Источник: РИА
Это наша общая победа
— Помимо чемпионских медалей, вы завоевали еще и путевку на Олимпиаду. Довольны?
Стояновский: — Я думаю в Токио мы отобрались бы и по рейтингу, поэтому это была наша не главная цель.
Задача стояла выиграть медали чемпионата мира. Теперь можно спокойно готовиться к Олимпиаде, выстраивать удобный график турниров, не следить за очками.
— По числу эйсов у вас первое и второе место на турнире. Рассчитывали на такое?
Красильников: — Если б еще считали, сколько мы мячей подняли в защите! Это игра, поэтому мы это не планировали. Много тренировались, готовились к турниру, поэтому это принесло результат.
— Показалось, что соперники по ходу турнира чаще подавали на Вячеслава. Вы оказались готовы к этой тактике?
Стояновский: — Больших обычно не трогают, чтобы было сложнее атаковать. Но некоторые, наоборот, подавали в меня. Старался помогать, чем мог на приеме.
Красильников: — А я Олегу — подачей и блоком. Поэтому это наша общая победа!.