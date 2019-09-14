Женская сборная России победила Камерун на старте Кубка мира

Женская сборная России победила Камерун на старте Кубка мира

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Камеруна в стартовом матче на Кубке мира, который проходит в Японии.