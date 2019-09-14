Женская сборная России победила Камерун на старте Кубка мира
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Камеруна в стартовом матче на Кубке мира, который проходит в Японии.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Камеруна в стартовом матче на Кубке мира, который проходит в Японии.
Встреча, состоявшаяся в Иокогаме, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:15, 25:10) в пользу россиянок. В составе российской команды по 13 очков набрали Ирина Воронкова и Ирина Королева.
В воскресенье сборная России сыграет с хозяйками турнира японками.