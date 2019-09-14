Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
ХК Динамо
22
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Сибирь
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Урал
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
32
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
12
Все события
Фоторепортажи
15Как Овечкин фотографируется со звездами
10«Спартак» проиграл «Уралу»
10:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России победила Камерун на старте Кубка мира

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Камеруна в стартовом матче на Кубке мира, который проходит в Японии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Иокогаме, завершилась со счетом 3−0 (25:14, 25:15, 25:10) в пользу россиянок. В составе российской команды по 13 очков набрали Ирина Воронкова и Ирина Королева.

В воскресенье сборная России сыграет с хозяйками турнира японками.

Читайте также
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
Россиянка вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность
«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
«Сочи» принимает «Локомотив» в РПЛ (трансляция)
Российский футбол пристыдили за отсутствие женщин-арбитров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь