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14:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIBA и FIVB не комментируют ситуацию с WADA до итогового решения

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Семен Галькевич, Ильдар Сатдинов. Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация баскетбола (FIBA) отказались давать комментарии по рекомендациям комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) до финального решения организации.

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Источник: Reuters

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах, в том числе — Олимпийских играх 2020 года.

«FIVB не будет комментировать ситуацию, пока не завершится процесс WADA относительно соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), включая любые потенциальные апелляции», — говорится в ответе пресс-службы FIVB на запрос РИА Новости. «FIBA не будет комментировать этот вопрос», — заявили в пресс-службе баскетбольной федерации.

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

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