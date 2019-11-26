FIBA и FIVB не комментируют ситуацию с WADA до итогового решения

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах, в том числе — Олимпийских играх 2020 года.