FIBA и FIVB не комментируют ситуацию с WADA до итогового решения

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах, в том числе — Олимпийских играх 2020 года.
«FIVB не будет комментировать ситуацию, пока не завершится процесс WADA относительно соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), включая любые потенциальные апелляции», — говорится в ответе пресс-службы FIVB на запрос РИА Новости. «FIBA не будет комментировать этот вопрос», — заявили в пресс-службе баскетбольной федерации.
WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.