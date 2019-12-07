Волейболисты «Локомотива» победили «Урал» в матче чемпионата России
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новосибирский «Локомотив» обыграл уфимский «Урал» в матче десятого тура чемпионата России по волейболу.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новосибирский «Локомотив» обыграл уфимский «Урал» в матче десятого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3−1 (25:20, 15:25, 25:23, 25:20) в пользу «Локомотива», который одержал третью победу подряд и восьмую в девяти матчах.
Следующий матч «Локомотив» проведет 14 декабря в гостях с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области, которое затем 21 декабря примет «Урал».