Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Кузбасс» в матче ЧР

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 25:20).

«Зенит» следующий матч проведет в Нижнем Новгороде с клубом АСК 25 января. «Кузбасс» в этот же день сыграет с «Факелом» в Новом Уренгое.