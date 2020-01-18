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23:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Кузбасс» в матче ЧР

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Волейболисты петербургского «Зенита» дома переиграли кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (22:25, 25:17, 25:23, 25:20).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» следующий матч проведет в Нижнем Новгороде с клубом АСК 25 января. «Кузбасс» в этот же день сыграет с «Факелом» в Новом Уренгое.

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