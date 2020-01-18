Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Кузбасс» в матче ЧР
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Волейболисты петербургского «Зенита» дома переиграли кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Волейболисты петербургского «Зенита» дома переиграли кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в
«Зенит» следующий матч проведет в Нижнем Новгороде с клубом АСК 25 января. «Кузбасс» в этот же день сыграет с «Факелом» в Новом Уренгое.