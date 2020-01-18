Казанский «Зенит» проиграл клубу «Ястшембский Венгель» в матче ЛЧ
КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» проиграли польскому клубу «Ястшембский Венгель» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» проиграли польскому клубу «Ястшембский Венгель» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» в субботу в Казани уступил на тайбрейке со счетом 2−3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16). В решающей партии казанцы вели 14:9, но упустили победу.
Для российской команды это второе поражение в трех матчах группового этапа турнира. Этот матч был перенесен с декабря
Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет дома 29 января против бельгийского клуба «Гринярд».