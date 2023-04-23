«Зенит-Казань» стал первым финалистом плей-офф мужской Суперлиги

Хозяева выиграли два первых сета, однако гости смогли найти в себе силы перевернуть ход поединка.

Напомним, на предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).