Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лечче
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Атлетико
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Ак Барс
11
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Хетафе
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Каролина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
61
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Тулуза
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Труа
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Фиорентина
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Кремонезе
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Кубань
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
22:30
Флорида
Бостон
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Валенсия
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Страсбур
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Интер
03
Хоккей. НХЛ
24.04
Миннесота
Даллас
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ростов
13
Хоккей. НХЛ
24.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Колорадо
46
Все события
18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-Казань» стал первым финалистом плей-офф мужской Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» уступили «Зениту-Казань» в четвёртом матче полуфинальной серии мужской Суперлиги, который прошёл в Новосибирске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гости одержали волевую победу победу со счётом 3:2 (21:25, 23:25, 25:21, 25:20, 15:13) и стали первыми финалистами плей-офф мужской Суперлиги, одержав победу в серии — 3−1.

Хозяева выиграли два первых сета, однако гости смогли найти в себе силы перевернуть ход поединка.

Напомним, на предварительном этапе команды заняли первое и четвёртое места и напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах обыграл нижегородский АСК (3:0, 3:2), а «Локомотиву» потребовалось три матча для победы над «Белогорьем» (3:0, 1:3, 3:0).

В финале соревнований соперником казанской команды станет победитель противостояния «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). На данный момент москвичи впереди в серии — 2−0.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь