Волейболистки «Минчанки» проиграли пятый матч кряду в российской Суперлиге

В среду белоруски гостили в Красноярске у местного «Енисея», который начал российский чемпионат с двух побед и двух неудач. В начале встречи команды обменялись выигранными партиями — в дебютном сете наши девушки смотрелись увереннее (25:18), следующий сложился несколько хуже (21:25). Третий игровой отрезок волейболистки «Минчанки» наверняка захотят поскорее забыть — сет окончился со счетом 25:9 в пользу хозяек площадки. После необъяснимого провала белоруски оказали сопротивление в четвертой партии, но перевести встречу в решающую пятую все же не смогли — 22:25 и финальные 1:3 по сетам.