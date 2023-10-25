Волейболистки «Минчанки» проиграли пятый матч кряду в российской Суперлиге
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели пятое поражение подряд со старта сезона женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» потерпели пятое поражение подряд со старта сезона женской российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В среду белоруски гостили в Красноярске у местного «Енисея», который начал российский чемпионат с двух побед и двух неудач. В начале встречи команды обменялись выигранными партиями — в дебютном сете наши девушки смотрелись увереннее (25:18), следующий сложился несколько хуже (21:25). Третий игровой отрезок волейболистки «Минчанки» наверняка захотят поскорее забыть — сет окончился со счетом 25:9 в пользу хозяек площадки. После необъяснимого провала белоруски оказали сопротивление в четвертой партии, но перевести встречу в решающую пятую все же не смогли — 22:25 и финальные 1:3 по сетам.
Это поражение стало для белорусского клуба пятым кряду в сезоне женской Суперлиги. Благодаря единственному набранному очку в игре с краснодарским «Динамо» 21 октября «Минчанка» идет на 12-й позиции в таблице среди 14-ти клубов, опережая только «Уралочку» и «Атом-Курск», у которых баллов нет вовсе.
Далее столичный коллектив проведет два матча в рамках ¼ финала Кубка России, где противостоять нашим волейболисткам будут действующие вице-чемпионки России и финалистки Кубка из калининградского «Локомотива». Игры серии до двух побед пройдут на площадке соперника 30 и 31 октября.