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15 февраля, источник: ТАСС

Турецких ватерполистов отстранили от участия в отборе к Играм из-за коронавируса

ТАСС, 15 февраля. Сборная Турции по водному поло отстранена от участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает портал Total-waterpolo.

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Согласно правилам турнира, команда снимается с соревнований в случае трех или более положительных тестов на коронавирус у игроков и персонала. В составе турецкой команды было выявлено четыре случая заражения.

Турецкие ватерполисты должны были сыграть в группе А вместе с командами Грузии, Канады, Бразилии, Черногории и Греции. В группе В играют сборные России, Франции, Румынии, Германии, Хорватии и Нидерландов. В воскресенье россияне обыграли французов со счетом 13:12.

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Отборочный турнир, который проходит в нидерландском Роттердаме, завершится 21 февраля.

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