Первого советского чемпиона мира лишили званий и опозорили. Как он вернул себе доброе имя?

Источник: Lenta.ru

Со стройки — в чемпионы

В 11 лет Гриша Новак вместе с отцом впервые попал в цирк и, впечатлившись представлением, захотел тоже исполнять сальто и поднимать стокилограммовые тяжести. Уже через пару лет он выступал в кружках самодеятельности и на эстраде с акробатическими номерами.

Закончив школу, Новак начал работать с отцом на стройке — рыл котлованы под фундаменты и вывозил грунт. В свободное время он участвовал в любительских поединках между строителями и грузчиками. Новак побеждал почти всегда и решил записаться в секцию борьбы общества «Динамо» в Киеве.

У Григория не было поставленной техники и отработанных ударов, но его физическая сила привлекла внимание тренера Александра Конкина. В 1937 году он предложил Новаку заняться тяжелой атлетикой. Григорий ушел со стройки и занялся спортом на профессиональной основе. Уже через два года он установил рекорд страны в жиме — 119,5 килограмма, превышающий мировой на два с половиной килограмма. Еще через год Новак стал победителем первенства Украины и занял второе место на чемпионате СССР в полусредней весовой категории.

Популярность Новака росла, и в июне 1941-го его пригласили открывать спорткомплекс в Киеве. Выступлению Григория помешала Великая Отечественная война. 22-летний спортсмен не попал на фронт и был назначен начальником физподготовки в Доме Красной армии в Новосибирске. Вместе с женой и дочерью его эвакуировали из Киева. Семья его жены осталась в городе и погибла в еврейском гетто.

«Мы все хотели быть Новаками»

После войны спортсмен не захотел возвращаться в Киев и возобновил карьеру в Москве. Главным триумфом Новака стал чемпионат мира 1946 года в Париже. До войны СССР не входил в состав международных спортивных федераций, и рекорды советских атлетов не фиксировались как мировые — команде тяжелоатлетов предстояло впервые представить страну за рубежом.

Чтобы попасть в команду штангистов, Новаку пришлось набрать вес и перейти в тяжелую весовую категорию (свыше 82,5 килограммов). Невысокий (рост Григория составлял 160 сантиметров) крепкий тяжелоатлет стал объектом карикатур в зарубежных СМИ.

Когда Новак впервые вышел на арену, в зале раздался смех. Но спортсмен не стушевался и с первой попытки взял вес в 125 килограммов — на тот момент мировой рекорд в жиме.

Для второй попытки Новак заявил уже 140 килограммов, что превышало мировой рекорд на 15 килограммов. Когда спортсмен выполнил попытку, то испугался: в зале стояла тишина.

Чтобы зафиксировать рекорд, спортсмену нужно было пройти взвешивание. Вес советского спортсмена превышал установленный на пятьсот граммов. Тогда он снял ботинки, но и это не помогло. Непонимающему иностранных языков атлету жестами стали объяснять, чтобы он разделся догола, иначе рекорд не засчитают.

«Так же, жестами объясняю: неудобно, народу много. Мне говорят, опять же жестами: ничего, у нас привыкли. У них привыкли, а я не привык. Разговор длился минуты полторы-две, а на сцене это целая вечность, — вспоминал впоследствии Новак. — Кто-то из моих товарищей не выдержал и крикнул: “Гриша, раздевайся, черт с ними!”».

В рывке и толчке советскому тяжелоатлету вновь не было равных. В сумме троеборья ему удалось набрать 425 килограммов — мировой рекорд. Так Новак стал первым советским спортсменом, завоевавшим титул чемпиона мира.

Как только Новака ни называли: «Подъемный кран», «Фабрика рекордов», «Советский Геркулес»… Мы все хотели быть Новаками — чемпионами и рекордсменами мира, такими же богатырями, как этот замечательный спортсмен. Дмитрий Иванов заслуженный мастер спорта СССР

После триумфа в Париже Новак стал звездой советского спорта. На каждом новом турнире, даже на показательных выступлениях, он старался улучшить мировой рекорд. По слухам, каждый раз спортсмен заявлял на пятьсот граммов веса больше, что позволяло ему вновь и вновь становиться рекордсменом.

В дальнейшем Григорий десять раз выиграл чемпионат страны. На его счету 23 рекорда мира и 86 рекордов страны. По числу установленных рекордов СССР Новак до сих пор никем не превзойден, даже двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира Василием Алексеевым.

Как потерять все

Всенародное обожание закончилось для Новака в 1952 году. В составе сборной СССР он поехал на Олимпийские игры в Хельсинки, где от него ждали золота. Но 34-летний спортсмен проиграл американцу Норберту Шемански и вернулся с серебряной наградой.

Причем Новак лидировал после первого упражнения: он выжал 140 килограммов и сразу обогнал Шемански на 12,5 килограмма. Но американец выиграл тактически — он знал: чем сильнее жим, тем относительно слабее выглядят остальные упражнения. (В 1972 году жим и вовсе исключат из соревнований штангистов из-за трудностей в оценки упражнения.) Шемански показал лучшие результаты в рывке и толчке и обыграл советского спортсмена.

После возвращения с Игр в жизни Новака произошло два поворотных эпизода. Сначала отца тяжелоатлета лишили членства в партии, объясняя решение тем, что Новак-старший не написал в анкете о живущем во Франции брате — владельце крупного предприятия.

Затем спортсмен стал участником пьяного дебоша. Новак, любивший застолья, устроил скандал в ресторане и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустил с лестницы швейцара, который попал в больницу с сотрясением мозга.

Против первого советского чемпиона возбудили уголовное дело. По приказу спортивного руководства страны Новака дисквалифицировали, отняли звание заслуженного мастера спорта и отменили выплаты за установленные рекорды.

«Публика ревела от восторга»

Но Новак не поставил крест на своей жизни. Он вернулся к мечте детства, став силовым акробатом в цирке. Сначала тяжелоатлет повторял трюки известных циркачей, а затем начал придумывать собственные номера.

Новак жонглировал штангами, при этом выполняя акробатические элементы. Или держал партнера на вытянутой руке и, приседая, брал в другую руку двухпудовую гирю и выжимал то ее, то партнера. В еще одном трюке он лежа балансировал тяжелой металлической конструкцией, по которой двое его партнеров ездили на мотоциклах или «Москвиче».

На арену вышел немолодой, седоватый, со скульптурно атлетической фигурой и очаровательной улыбкой мужчина с широкой лентой, на которой сверкали его многочисленные награды. Григорий делал «мостик», на грудь ему помещали щит, на который въезжала машина с пассажирами. Это был не фокус и не оптический обман. Публика ревела от восторга! Евгений Геллер журналист

С 1962 года Новак начал выступать вместе с сыновьями Романом и Аркадием — мастером спорта и рекордсменом по тяжелой атлетике среди юниоров. Вместе Новаки создали силовой аттракцион «Атлетическая поэма». Лежа на спине, Григорий поднимал ногами штангу весом 230 килограммов, на него становился Аркадий со 130-килограммовой штангой в руках, затем Роман, опираясь на гриф отцовской штанги, делал стойку со штангой в 60 килограммов. Общий вес этой пирамиды достигал 600 килограммов.

Роман вспоминал, что отец не любил показывать грубую физическую силу. Новак предпочитал продуманные сложные трюки, на которые зрителям было интересно смотреть. Программы строились на игре и общении с публикой, иногда на импровизации.

Мы как бы предлагали зрителю: попробуй, повтори — у тебя получится! Отец не хотел, чтобы нас воспринимали Гераклами. Наоборот, стремился подчеркнуть, что он и его сыновья — обычные люди, у которых получаются необычные трюки. Роман Новак

По мнению Романа, их «Атлетическая поэма» легла в основу современных силовых номеров. При этом Новак-старший не включал в программы безыскусные номера, такие как разрывание металлических цепей или переезды машины через человека. Григорий считал, что это выглядит эффектно, но несложно, ведь любой человек при психологической подготовке способен это выдержать.

Программа Новака пользовалась огромной популярностью. В 1969 году ему вернули спортивные титулы и удостоили звания заслуженного артиста РСФСР. В 1980 году Григорий ушел из цирка и занялся подготовкой номеров для культурной программы Олимпиады 1980 года, но умер от третьего инфаркта, не дожив девяти дней до ее открытия.

Сыновья рассказывали, что отец взвалил на себя сумасшедшие нагрузки, которые и привели к скорой смерти.

Папа вообще в этом отношении был безжалостен к себе. Он перенес несколько инфарктов, но, несмотря на это, вновь и вновь стремился в манеж. Ну как же, зритель ждет! Роман Новак

Новака похоронили на Востряковском кладбище. Спортивные чиновники отказались дать разрешение на установку мемориальной доски на могиле тяжелоатлета. Вдова спортсмена на последние деньги поставила памятник мужу и болезненно перенесла равнодушие властей.