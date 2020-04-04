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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IWF запретила тяжелоатлетам из Таиланда и Малайзии участвовать в ОИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Группа по санкциям независимых федераций (IMFSP) дисквалифицировала Ассоциацию тяжелой атлетики Таиланда (TAWA) и Федерацию тяжелой атлетики Малайзии (MWF) за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федераций тяжелой атлетики (IWF).

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Как отмечается, статус TAWA приостановлен на период до 1 апреля 2023 года, должностные лица TAWA временно отстранены на два года и не имеют права быть назначенными на какую-либо должность в IWF, пока членство ассоциации остается приостановленным. Кроме того, TAWA оштрафована на 200 тысяч долларов. MWF отстранена до 1 апреля 2021 года. Обе организации были дисквалифицированы в соответствии с 12-й статьей антидопингового кодекса IWF.

Тяжелоатлетам из Таиланда и Малайзии запрещено участвовать в Олимпиаде в Токио вне зависимости от даты проведения Игр.

«IWF придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении допинга и полностью поддерживает дисциплинарные меры, принимаемые для обеспечения равных условий для всех спортсменов», — сказано в заявлении.

TAWA и MWF проинформированы о решении IMFSP и имеют право обжаловать его в течение 21 дня в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также отмечается, что никаких дальнейших комментариев от IWF не последует, пока не истечет период обжалования.

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