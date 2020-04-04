IWF запретила тяжелоатлетам из Таиланда и Малайзии участвовать в ОИ

Как отмечается, статус TAWA приостановлен на период до 1 апреля 2023 года, должностные лица TAWA временно отстранены на два года и не имеют права быть назначенными на какую-либо должность в IWF, пока членство ассоциации остается приостановленным. Кроме того, TAWA оштрафована на 200 тысяч долларов. MWF отстранена до 1 апреля 2021 года. Обе организации были дисквалифицированы в соответствии с 12-й статьей антидопингового кодекса IWF.

Тяжелоатлетам из Таиланда и Малайзии запрещено участвовать в Олимпиаде в Токио вне зависимости от даты проведения Игр.

«IWF придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении допинга и полностью поддерживает дисциплинарные меры, принимаемые для обеспечения равных условий для всех спортсменов», — сказано в заявлении.