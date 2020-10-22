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19:45 (мск), источник: ТАСС

Чемпион Европы тяжелоатлет Малигов дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 22 октября. Российский тяжелоатлет Адам Малигов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дисквалификация россиянина отсчитывается с 16 августа 2019 года.

Малигов является чемпионом Европы 2017 года, также на его счету серебряная медаль континентального первенства 2014 года.

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