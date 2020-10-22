Чемпион Европы тяжелоатлет Малигов дисквалифицирован на четыре года за допинг
ТАСС, 22 октября. Российский тяжелоатлет Адам Малигов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 22 октября. Российский тяжелоатлет Адам Малигов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Дисквалификация россиянина отсчитывается с 16 августа 2019 года.
Малигов является чемпионом Европы 2017 года, также на его счету серебряная медаль континентального первенства 2014 года.