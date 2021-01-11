От биатлона до саней. Победы российского спорта, которые вы могли упустить за праздники

Уже первого января стартовали гонки «Тур де Ски», через два дня — ралли-марафон «Дакар», а под конец праздничных выходных состоялись два чемпионата Европы — по санному спорту, а также по бобслею и скелетону. Во всех этих соревнованиях российские спортсмены проявили себя наилучшим образом.

Лыжные успехи

Самое яркое событие каникул — престижная лыжная многодневка «Тур де Ски», гонки которой прошли на территории Швейцарии и Италии с 1 по 10 января. Александр Большунов стал первым российским лыжником, кому удалось дважды победить в многодневке. Третье место в общем зачете гонки у еще одного россиянина — Дениса Спицова.

Помимо главного приза Большунов собрал несколько рекордов. Он стал первым в истории «Тур де Ски» лыжником, кому удалось попасть в призы во всех восьми гонках многодневки. По длительности победной серии на «Тур де Ски» он мог превзойти достижение другого российского лыжника — Сергея Устюгова (пять гонок), однако во втором спринте Большунов на финише уступил шведу Оскару Свенссону. Устюгов, победивший в «Туре» в 2017 году, продолжает восстанавливаться после коронавируса, поэтому посоперничать с Большуновым на многодневке не смог.

В женской части соревнований сенсационной стала не только победа американки Джессики Диггинс, но и второе место россиянки Юлии Ступак, которая только вернулась в спорт после декретного отпуска.

Основные достижения Ступак (до замужества она носила фамилию Белорукова) до этого были связаны со спринтерскими дистанциями, но в этом сезоне лыжница начала показывать высокие результаты и в дистанционных гонках. Например, на «Тур де Ски» она выиграла гонку преследования, а в этой дисциплине российские лыжницы не побеждали 21 год.

Главные соперники россиян — норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях: скандинавы сочли поездку в Альпы рискованной в условиях пандемии коронавируса. Возобновить выступления в Кубке мира они должны в финском Лахти, который примет Кубок мира с 23 по 24 января. «Мы выступаем стабильно и не обращаем внимания на то, приехали норвежцы или нет, — отметила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Хотя любой спортсмен высокого уровня, соревнуясь без лидера, не совсем понимает, в какой на самом деле форме он находится. Хорошо, что они приедут сейчас на Кубок мира, это позволит увидеть, на каком уровне сейчас мы».

Золотые сани

На «отлично» прошли и первые в 2021 году чемпионаты Европы. В немецком Винтерберге (скелетон и бобслей) и латвийской Сигулде (санный спорт) российские спортсмены в сумме завоевали четыре золотые награды.

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Первую медаль высшего достоинства в медальный зачет принес скелетонист Александр Третьяков, который до этого в последний раз побеждал на чемпионате Европы в 2007 году. Почин олимпийского чемпиона Игр в Сочи вечером поддержала Елена Никитина, ставшая четырехкратной чемпионкой Европы по скелетону.

Затем в борьбу за медали вступили бобслеисты. В воскресном турнире мужских экипажей бобов-четверок вчерашний юниор пилот Ростислав Гайтюкевич вместе с разгоняющими Ильей Малых, Михаилом Мордасовым и Русланом Самитовым завоевали бронзу. Впервые за шесть лет российский экипаж боба-четверки сумел выиграть медаль европейского первенства. В неофициальном медальном зачете чемпионата Европы по бобслею и скелетону сборная России с двумя золотыми и одной бронзовой наградой заняла второе место, уступив только хозяевам турнира немцам (3−3−2).

Успех скелетонистов поддержали саночники в латвийской Сигулде. Татьяна Иванова выиграла личный турнир в женском зачете, третье место заняла Виктория Демченко. В командной гонке Иванова, Семен Павличенко, а также Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, выступающие в соревнованиях саней-двоек, принесли сборной второе золото турнира.

Биатлон, сноуборд и хоккей

Расстроила болельщиков сборная России по хоккею на молодежном чемпионате мира, который завершился 5 января. Болезненный проигрыш канадцам в полуфинале (со счетом 0:5), затем поражение от финнов в матче за третье место, и вот команда Игоря Ларионова возвращается из Эдмонтона, заняв почетное четвертое место. Чего не хватило российским хоккеистам и что стоит исправить в подготовке к турниру, который наша сборная не выигрывала с 2011 года, уже обсудили на заседании штаба сборной. ФХР не стала делать поспешных выводов по работе тренеров команды и гарантировала, что Ларионов продолжит работу со сборной. Его контракт рассчитан до 2022 года.

От мировых и европейских чемпионатов — к этапам Кубка мира. Две золотые медали на этапе турнира в швейцарском Скуоле завоевали наши сноубордисты. В субботу прошли соревнования в параллельном гигантском слаломе, где свою первую победу на этапе Кубка мира одержал 21-летний Игорь Слуев. В женском зачете лучшей стала 17-летняя Софья Надыршина.

В воскресенье долгожданной победой порадовали биатлонисты, прервавшие серию из 43 гонок без медалей в Кубке мира, которая тянулась с февраля прошлого года. В немецком Оберхофе биатлонисты сумели не только обнулить серию, но и одержать победу в смешанной эстафете, где российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Каждый из них прошел свой этап без серьезных срывов и на хорошей скорости, что и предопределило общий успех. Финишером впервые в своей карьере выступил Латыпов, на последних метрах дистанции он сократил отставание от лидировавших Стурлы Легрейда и Кентена Фийон-Майе и вырвал победу.