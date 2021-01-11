От биатлона до саней. Победы российского спорта, которые вы могли упустить за праздники
Спортивная жизнь во время новогодних каникул не останавливалась ни на минуту.
Спортивная жизнь во время новогодних каникул не останавливалась ни на минуту.
Уже первого января стартовали гонки «Тур де Ски», через два дня —
Самое яркое событие каникул — престижная лыжная многодневка «Тур де Ски», гонки которой прошли на территории Швейцарии и Италии с 1 по 10 января. Александр Большунов стал первым российским лыжником, кому удалось дважды победить в многодневке. Третье место в общем зачете гонки у еще одного россиянина — Дениса Спицова.
Помимо главного приза Большунов собрал несколько рекордов. Он стал первым в истории «Тур де Ски» лыжником, кому удалось попасть в призы во всех восьми гонках многодневки. По длительности победной серии на «Тур де Ски» он мог превзойти достижение другого российского лыжника — Сергея Устюгова (пять гонок), однако во втором спринте Большунов на финише уступил шведу Оскару Свенссону. Устюгов, победивший в «Туре» в 2017 году, продолжает восстанавливаться после коронавируса, поэтому посоперничать с Большуновым на многодневке не смог.
В женской части соревнований сенсационной стала не только победа американки Джессики Диггинс, но и второе место россиянки Юлии Ступак, которая только вернулась в спорт после декретного отпуска.
Основные достижения Ступак (до замужества она носила фамилию Белорукова) до этого были связаны со спринтерскими дистанциями, но в этом сезоне лыжница начала показывать высокие результаты и в дистанционных гонках. Например, на «Тур де Ски» она выиграла гонку преследования, а в этой дисциплине российские лыжницы не побеждали 21 год.
Главные соперники россиян — норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях: скандинавы сочли поездку в Альпы рискованной в условиях пандемии коронавируса. Возобновить выступления в Кубке мира они должны в финском Лахти, который примет Кубок мира с 23 по 24 января. «Мы выступаем стабильно и не обращаем внимания на то, приехали норвежцы или нет, — отметила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Хотя любой спортсмен высокого уровня, соревнуясь без лидера, не совсем понимает, в какой на самом деле форме он находится. Хорошо, что они приедут сейчас на Кубок мира, это позволит увидеть, на каком уровне сейчас мы».
На «отлично» прошли и первые в 2021 году чемпионаты Европы. В немецком Винтерберге (скелетон и бобслей) и латвийской Сигулде (санный спорт) российские спортсмены в сумме завоевали четыре золотые награды.
Первую медаль высшего достоинства в медальный зачет принес скелетонист Александр Третьяков, который до этого в последний раз побеждал на чемпионате Европы в 2007 году. Почин олимпийского чемпиона Игр в Сочи вечером поддержала Елена Никитина, ставшая четырехкратной чемпионкой Европы по скелетону.
Затем в борьбу за медали вступили бобслеисты. В воскресном турнире мужских экипажей
Успех скелетонистов поддержали саночники в латвийской Сигулде. Татьяна Иванова выиграла личный турнир в женском зачете, третье место заняла Виктория Демченко. В командной гонке Иванова, Семен Павличенко, а также Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, выступающие в соревнованиях
Расстроила болельщиков сборная России по хоккею на молодежном чемпионате мира, который завершился 5 января. Болезненный проигрыш канадцам в полуфинале (со счетом 0:5), затем поражение от финнов в матче за третье место, и вот команда Игоря Ларионова возвращается из Эдмонтона, заняв почетное четвертое место. Чего не хватило российским хоккеистам и что стоит исправить в подготовке к турниру, который наша сборная не выигрывала с 2011 года, уже обсудили на заседании штаба сборной. ФХР не стала делать поспешных выводов по работе тренеров команды и гарантировала, что Ларионов продолжит работу со сборной. Его контракт рассчитан до 2022 года.
От мировых и европейских чемпионатов — к этапам Кубка мира. Две золотые медали на этапе турнира в швейцарском Скуоле завоевали наши сноубордисты. В субботу прошли соревнования в параллельном гигантском слаломе, где свою первую победу на этапе Кубка мира одержал 21-летний Игорь Слуев. В женском зачете лучшей стала 17-летняя Софья Надыршина.
В воскресенье долгожданной победой порадовали биатлонисты, прервавшие серию из 43 гонок без медалей в Кубке мира, которая тянулась с февраля прошлого года. В немецком Оберхофе биатлонисты сумели не только обнулить серию, но и одержать победу в смешанной эстафете, где российскую команду представляли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Каждый из них прошел свой этап без серьезных срывов и на хорошей скорости, что и предопределило общий успех. Финишером впервые в своей карьере выступил Латыпов, на последних метрах дистанции он сократил отставание от лидировавших Стурлы Легрейда и Кентена
Полина Панина.