Южнокорейская сноубордистка выиграла золото ОИ после жесткого падения

Сноубордистка из Южной Кореи Га-Он Чхой стала олимпийской чемпионкой в хайфпайпе на Играх в Италии.

Источник: Getty Images

Она показала результат 90,25 баллов. Второй стала представительница США Хлоя Ким (88), бронзу взяла Мицуки Оно (85).

Хафпайп — дисциплина, в которой спортсмен выполняет трюки во время вылетов из полутрубы (хафпайпа).

17-летняя Чхой упала после первой попытки и долго не могла встать. К спортсменке подъехали спасатели, но она покинула хафпайп самостоятельно, а на третьей попытке показала лучший результат турнира.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.