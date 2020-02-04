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00:05 (мск), источник: Газета.Ру

«Допинг могла передать жена»: россиянину грозит дисквалификация

Трехкратный чемпион мира по борьбе и серебряный призер Олимпиады-2012 Билял Махов уличен в применении допинга. В организме спортсмена был обнаружен гормон роста, который по предварительной информации мог передаться ему от жены. Теперь атлету грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

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Очередной допинговый скандал разгорелся вокруг спортсмена из России. Допинг-проба трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова, взятая у него представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в январе во время рейтингового турнира в Риме, дала положительный результат на наличие запрещенного препарата — гормона роста. В связи с этим атлету грозит длительная дисквалификация сроком до четырех лет, что ставит под сомнение его участие в грядущих летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Махов уличен в применении допинга, будем разбираться. Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных. Он не в сборной, он ни на что не претендовал, но мы обсуждали с ним возможность участия в Олимпийских играх в Токио. Я сказал ему — будешь в нормальном состоянии, можешь заявить о себе как о кандидате на участие в Олимпийских играх, для начала поборешься на международном старте. Билял тренировался по своему плану, его постоянно преследовали травмы, он лечился и консультировался в Германии.

В этом весе у нас пока даже лицензии нет. Он находился практически вне соревновательной системы, не был включен в сборную, смысла применять допинг не было, — цитирует Мамиашвили ТАСС.

По словам главы ФСБР, сам Махов не собирается оспаривать тот факт, что его допинг-проба оказалась положительной. При этом существует вероятность того, что 32-летнему спортсмену все же удастся добиться оправдания, если он сможет доказать, что гормон роста попал к нему в организм от его же супруги.

По предварительной версии, именно жена Махова применяет гормоны роста, и в результате сексуальных отношений часть препарата могла передаться атлету.
Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра.
Михаил Мамиашвили
глава Федерации спортивной борьбы России

Шансы добиться победы в судебных разбирательствах у российского борца действительно довольно высоки, учитывая, что прецедент уже создан. Неделю назад канадская гребчиха Лоренс Венсан-Лапуант также была уличена в применении допинга. Анализ ее пробы показал наличие лигандрола — препарата, который способствует набору мышечной массы и обеспечивает рост выносливости. Однако санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ее отношении не последовало: канадская спортсменка доказала, что препарат попал к ней во время полового акта с ее бывшим партнером. В итоге Международная федерация каноэ, проверив эти данные, пришла к выводу, что Венсан-Лапуант «стала жертвой заражения третьей стороной», в результате чего та была полностью оправдана.

Что касается Махова, то российский борец известен своей богатой, но одновременно сложной карьерой. Билял является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе в тяжелой весовой категории (до 120 кг), в 2010 году он также выиграл первенство Европы, а после этого стал еще и олимпийским призером летних Игр в Лондоне.

На Олимпиаде-2012 он дошел до стадии полуфинала, где проиграл грузинскому борцу Давиту Модзманашвили, который в свою очередь выиграл серебряную медаль, уступив золото Артуру Таймазову из Узбекистана. В схватке за третье место Махов одолел казахстанского борца Даулета Шабанбая, но в январе 2019 года российскому атлету присудили серебряную награду.

Так, грузин Модзманашвили был уличен в применении допинга и впоследствии дисквалифицирован вместе с аннулированием результатов — в том числе и второго места на Играх в Лондоне, которое было передано Махову. Интересно, что россиянин позднее мог претендовать и на олимпийское золото: допинг-пробы Таймазова также дали положительный результат на наличие запрещенных препаратов, и в итоге узбекистанец был отстранен с лишением победы в Лондоне.

В июле 2019-го Международный олимпийский комитет и Международная федерация борьбы (UWW) провели перераспределение медалей, но по его итогам Махов остался с серебром, а золото досталось иранцу Камелу Госейми, проигравшего дисквалифицированному Таймазову еще в четвертьфинале.

После Олимпиады-2012 Махов еще трижды стал бронзовым призером чемпионатов мира: один раз по вольной борьбе и еще дважды — по греко-римской. Тогда же, в 2015-м, россиянин был готов дебютировать в смешанных единоборствах и подписал контракт с главным мировым промоушеном ММА — Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Планировалось, что Махов будет выступать в тяжелой весовой категории, а сам контракт был рассчитан на пять боев. Причем с открытой датой старта. То есть дебютировать борец может когда угодно. Планировалось, что первый бой в UFC Махов проведет после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, однако его карьера пошла не по плану.

В Бразилии Махов откровенно провалился, заняв 13-е место после поражения от украинца Алена Засеева. После Игр же российский борец не соревновался около года, затем выступил на ряде рейтинговых турниров, но потом снова отправился в лазарет. Практически на два года.

Махов преследовали серьезные проблемы со спиной, которые в итоге привели к двум операциям. Как говорил позднее Билял, из-за травмы спины он похудел на 20 кг до 112 кг, а также что у него «оторвался кусок позвоночника».

Сам не знаю, как так получилось, что я травмировался. После того как были сделаны снимки спины, я перенес две операции. Оперировал меня Илья Пекарский — тот же врач, который лечил спину нашему прославленному фигуристу Евгению Плющенко. Я буквально на стену лез от боли и беспомощности.
Билял Махов
трехкратный чемпион мира по борьбе

В августе 2019 года российский борец вернулся в большой спорт, а также успел принять участие на этапе Гран-при в Москве, одержав две победы. Сам спортсмен намерен принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Однако в связи с допинговым скандалом его участие в Играх становится под угрозой. К тому же с наличием допинговой истории спортсмен может быть не допущен до соревнований в виду санкций, наложенных 9 декабря 2019-го исполкомом WADA о тотальном бане в отношении всего российского спорта на ближайшие четыре года.

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