Майский турнир на кубок императора Японии по сумо отложен на две недели из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 10 по 24 мая. Организаторы решили перенести его на две недели вперед — на период с 24 мая по 7 июня, возможность присутствия зрителей на соревнованиях не уточняется. Предыдущий турнир, состоявшийся в марте в Осаке, впервые прошел без зрителей.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

В Японии сейчас зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая 712 пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess («Даймонд принсесс»). Наибольший очаг распространения зафиксирован в Токио (684 случая), за ним следует префектура Осака (311) и Тиба (190). Число летальных исходов — 84.