Белорусские борцы выиграли 24 медали на турнире Гран-при на призы Александра Медведя

Участие в соревнованиях приняли более 200 представителей вольного стиля из Беларуси, России, Армении, Бахрейна, Казахстана, Молдовы, Северной Македонии и Узбекистана, которые разыграли 20 комплектов медалей (по 10 у мужчин и женщин). Белорусские борцы завоевали на турнире 24 награды — 8 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых. Чемпионами Гран-при у мужчин стали Димчик Батомункуев (в весовой категории до 57 кг), Нюргун Скрябин (до 65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (до 74 кг), среди женщин победили Виолетта Ребикова (до 50 кг), Марта Гетманова (до 53 кг), Ирина Курочкина (до 57 кг), Вероника Иванова (до 62 кг) и Виктория Радькова (до 72 кг).
Серебряные медали выиграли Ксения Станкевич (до 50 кг), Алеся Гетманова (до 59 кг), Кристина Сазыкина (до 62 кг), Анна Садченко (до 68 кг) и Анастасия Зименкова (до 76 кг); на третью ступень пьедестала поднимались Артем Мандрюков, Андрей Бекренев (оба — до 61 кг), Дмитрий Денисеня (до 79 кг), Ярослав Иодковский (до 92 кг), Алексей Пархоменко, Владислав Козлов (оба — до 97 кг), Денис Хроменков (до 125 кг), Анастасия Енотова (до 50 кг), Александра Булова (до 55 кг), Владислава Кудин (до 59 кг) и Яна Третьяк (до 62 кг).