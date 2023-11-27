Белорусские борцы выиграли 24 медали на турнире Гран-при на призы Александра Медведя

Участие в соревнованиях приняли более 200 представителей вольного стиля из Беларуси, России, Армении, Бахрейна, Казахстана, Молдовы, Северной Македонии и Узбекистана, которые разыграли 20 комплектов медалей (по 10 у мужчин и женщин). Белорусские борцы завоевали на турнире 24 награды — 8 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых. Чемпионами Гран-при у мужчин стали Димчик Батомункуев (в весовой категории до 57 кг), Нюргун Скрябин (до 65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (до 74 кг), среди женщин победили Виолетта Ребикова (до 50 кг), Марта Гетманова (до 53 кг), Ирина Курочкина (до 57 кг), Вероника Иванова (до 62 кг) и Виктория Радькова (до 72 кг).