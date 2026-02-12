Вашингтон
«??». Фото с Овечкиным из Дубая опубликовал олимпийский чемпион по борьбе Сидаков

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков встретился с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

29-летний борец опубликовал фотографию с 40-летним хоккеистом на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб» («Парус») в Дубае.

«Не нуждается в представлении ??», — написал Сидаков.

Фото: instagram.com/zaurbek_sidakov.

