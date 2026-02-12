«??». Фото с Овечкиным из Дубая опубликовал олимпийский чемпион по борьбе Сидаков

29-летний борец опубликовал фотографию с 40-летним хоккеистом на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб» («Парус») в Дубае.
«Не нуждается в представлении ??», — написал Сидаков.
Фото: instagram.com/zaurbek_sidakov.
