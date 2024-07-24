Елена Веснина показала свой номер в Олимпийской деревне: видео

37-летняя спортсменка опубликовала видео из своего номера, из которого открывается вид на реку Сена.

«Ну, здравствуй вновь, моя картонная кровать», — подписала Веснина одну из своих публикаций.

Елена Веснина принимает участие в пятой Олимпиаде подряд. Она является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым.

На Играх в Париже Веснина выступит в парном разряде с Екатериной Александровой. Обе теннисистки принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.