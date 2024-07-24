Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Футбол. Мужчины. Группа B
16:00скороАргентина (олимп.)Марокко (олимп.)
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16:30скороАвстралияСамоа
Регби. Мужчины. Группа B
17:00скороАргентинаКения
Регби. Мужчины. Группа C
17:30скороФранцияСША
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа C
18:00скороФиджиУругвай
Регби. Мужчины. Группа A
18:30скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
22:30скороНовая ЗеландияЮАР
11:06 (мск), источник: Спорт Mail

Елена Веснина показала свой номер в Олимпийской деревне: видео

Российская теннисистка Елена Веснина прибыла в Париж и заселилась в Олимпийскую деревню.

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37-летняя спортсменка опубликовала видео из своего номера, из которого открывается вид на реку Сена.

«Ну, здравствуй вновь, моя картонная кровать», — подписала Веснина одну из своих публикаций.

Елена Веснина принимает участие в пятой Олимпиаде подряд. Она является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым.

На Играх в Париже Веснина выступит в парном разряде с Екатериной Александровой. Обе теннисистки принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир будет проводиться с 27 июля по 4 августа. Первые соперники Весниной и Александровой будут определены после жеребьевки, которая состоится в четверг, 25 июля.

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