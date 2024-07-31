Женская сборная Бразилии уступила Испании. Легендарная Марта была удалена в, вероятно, последнем матче в карьере

Победу испанкам принес точный удар Антеи дель Кастильо на 68-й минуте игры. На 17-й добавленной ко второму тайму минуте Алексия Путельяс сделала счет 2:0. У бразильянок в компенсированное к первому тайму время была удалена легендарная Марта, получившая прямую красную карточку. Покидая поле, 38-летняя футболистка расплакалась.

Для Марты это шестые в карьере Олимпийские игры, она завершит карьеру по их окончании. Вероятно, сегодняшний матч станет последним в карьере Марты. Бразилия финишировала на третьем месте в группе, но в теории еще может выйти в плей-офф как одна из двух лучших команд, занявших третье место в квартетах.