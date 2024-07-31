Женская сборная Бразилии уступила Испании. Легендарная Марта была удалена в, вероятно, последнем матче в карьере

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
8
7
3
2Япония
8
3
4
48Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Кристоф Милак
Илья Харун
Результаты
Плавание
100 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Тори Хаски
Сиобан Хоги
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Иран
Франция
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Санширо Мурао
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Теодорос Целидис
Тристан Мосахлишвили
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэл Маседо
Максим-Гаэль Амбу
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Барбара Матич
Мириам Буткерайт
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Чжан Бохен
Сяо Жуотен
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Габриэлла Виллемс
Санне ван Дийк
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Елена Лилик
Эви Лейбфарт
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Аи Цунода-Роустант
Михаэла Поллерес
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Адриана Руано Олива
Сильвана Станко
Пенни Смит
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Хосе Торрес Гил
Киран Даррен Дэвид Райлли
Энтони Жанжан
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Дэн Явен
Перрис Бенегас
Наталья Дим
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Великобритания
Нидерланды
Германия
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Улаф Италия
Польша
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Куан Хонгчан
Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ
Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Лео Бержер
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Кассандра Богран
Джули Деррон
Бэт Поттер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
США
Австралия
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Группа K
20:30скороПранной Хасина СунилДук Фат Ле
Бадминтон. Женщины. Группа P
20:30скороМиа БлихфельдЧен Ю Фей
Бадминтон. Женщины. Группа A
20:30скороАн СеюнЦи Сюэфэй
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороИспанияЮАР
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороМунарбек СейитбекСайдель Иван Орта Родригес Дель Рей
Теннис. Микст. 1/4 финала
21:00скороЧжан Чжичжэнь / Синьюй ВанМэттью Эбден / Эллен Перес
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
21:00скороШин ЮбинЛили Чанг
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороТрулс МорегардКао Ченг Жу
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
21:00скороЭвандро Оливейра / Артур ЛансиСэм Шэхтер / Дэниел Диринг
Водное поло. Женщины. Группа B
21:05скороИспанияГреция
Теннис. Микст. 1/4 финала
21:10скороТэйлор Фритц / Коко Гауфф Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
21:15скороНидерландыКитай
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:16скороСудаи ХарадаЙилмар Леандро Гонсалес Ландазур
Бадминтон. Микст. 1/4 финала
21:20скороТан Чун Ман / Тсе Ин СетСео Сунджае / Че Юнджун
Бадминтон. Мужчины. Группа N
21:20скороЛи Ши ФенАнуолувапо Опеори
Бадминтон. Мужчины. Группа M
21:20скороКин Ю ЛохУриэль Франциско Канжура Артига
Фехтование. Мужчины. Финал
21:30скороВенгрияКорея
Теннис. Женщины. 1/4 финала
21:30скороМарта КостюкДонна Векич
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:32скороАйдер Абдураимов Хавьер Ибаньес Диас
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:48скороЛьюис РичардсонВахеед Караави
21:06 (мск), источник: Sport24

Женская сборная Бразилии уступила Испании. Легендарная Марта была удалена в, вероятно, последнем матче в карьере

Женская сборная Бразилии уступила команде Испании в матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира — 0:2.

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Женская сборная Бразилии уступила Испании. Легендарная Марта была удалена в, вероятно, последнем матче в карьере | Источник: Shutterstock

Победу испанкам принес точный удар Антеи дель Кастильо на 68-й минуте игры. На 17-й добавленной ко второму тайму минуте Алексия Путельяс сделала счет 2:0. У бразильянок в компенсированное к первому тайму время была удалена легендарная Марта, получившая прямую красную карточку. Покидая поле, 38-летняя футболистка расплакалась.

Для Марты это шестые в карьере Олимпийские игры, она завершит карьеру по их окончании. Вероятно, сегодняшний матч станет последним в карьере Марты. Бразилия финишировала на третьем месте в группе, но в теории еще может выйти в плей-офф как одна из двух лучших команд, занявших третье место в квартетах.

Марта — обладательница «Золотой бутсы» и «Золотого мяча» чемпионата мира по футболу среди женщин в 2007 году и титула «Игрок года ФИФА» среди женщин в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах.

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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