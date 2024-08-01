Рекордсменка России выиграла серебро для Франции: фото пловчихи Анастасии Кирпичниковой
Экс-россиянка Анастасия Кирпичникова выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 1500 м вольным стилем.
Экс-россиянка Анастасия Кирпичникова выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже на дистанции 1500 м вольным стилем.
Анастасия проплыла дистанцию за 15:40.35, уступив 10.33 американке Кэти Ледеки. Третье место заняла немка Изабель Гозе с результатом 15:41.16.
Кирпичниковой принадлежат два рекорда России — на дистанции 800 метров вольным стилем — 8:18.77 и на дистанции 1500 метров — 15:50.22. Оба рекорда были установлены на Олимпийских играх в Токио.
С лета 2023 года Анастасия представляет Францию.