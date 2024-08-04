Определились все пары четвертьфинала по баскетболу на Олимпиаде в Париже

Пары ¼ финала мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024:

США — Бразилия;

Германия — Греция;

Канада — Франция;

Сербия — Австралия.

Четвертьфинальные игры пройдут 6 августа, во вторник. Первый матч начнётся в 12:00 по московскому времени.

3 августа состоялись две игры в рамках Олимпийских игр: США — Пуэрто-Рико и Сербия — Южный Судан. В первой встрече победа осталась за американскими баскетболистами со счётом 104:83, а во второй — за сербскими атлетами со счётом 96:85.