Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024

В группе В сборная Египта обыграла команду Аргентины со счётом 34:27 (14:15).

Египтяне одержали третью победу на турнире и пока занимают второе место в группе. Аргентинская сборная проиграла во всех пяти матчах предварительного этапа и завершила выступления на Играх в Париже.