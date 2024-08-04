Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
12
9
2США
14
24
23
3Франция
12
14
15
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано
Феликс Лебрен
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Каролина Мухова / Линда Носкова
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Лоренцо Музетти
Феликс Оже-Альяссим
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
14:00скороФранцияСША
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
14:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерСтефан Бурманс / Йорик де Грот
Баскетбол. Женщины. Группа B
14:30скороКанадаНигерия
Стрельба из лука. Мужчины. 1/2 финала
14:52скороКим ВуджинЛи Вусеок
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороВенгрияАвстралия
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
15:00скороДавид Оман / Йонатан ХельвигНослен Диас / Хорхе Алайо
Теннис. Мужчины. Финал
15:00скороНовак ДжоковичКарлос Алькарас
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороГерманияСловения
Велоспорт - Шоссе. Женщины
15:00скороГрупповая гонка. Женщины. Финал
Стрельба из лука. Мужчины. 1/2 финала
15:05скороФлориан УнрухБрэди Эллисон
Настольный теннис. Мужчины. Финал
15:30скороТрулс МорегардФан Жендонг
Стрельба из лука. Мужчины
15:33скороМужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Стрельба из лука. Мужчины
15:46скороМужчины. Личное первенство. Финал
Гимнастика спортивная. Мужчины
16:00скороКольца. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
16:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкКим Аструп / Андрес Рассмусен
Стрельба. Женщины
16:30скороСкит. Женщины. Финал
Теннис. Женщины. Финал
16:30скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Бокс. Женщины. 1/4 финала
16:30скороНести ПетекиоСюй Цичуань
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороЭкстремальный слалом. Мужчины. Предварительные заезды
Водное поло. Женщины. Группа B
16:35скороИталияИспания
13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа мужского гандбольного турнира.

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Источник: Reuters

В группе В сборная Египта обыграла команду Аргентины со счётом 34:27 (14:15).

Египтяне одержали третью победу на турнире и пока занимают второе место в группе. Аргентинская сборная проиграла во всех пяти матчах предварительного этапа и завершила выступления на Играх в Париже.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. Финал мужского гандбольного турнира состоится в последний день олимпийской программы 11 августа.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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