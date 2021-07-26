Из Украины в Россию — ради девушки. Как Бондарь обрел и любовь, и медаль Олимпиады-2020

В понедельник, 26 июля, команда России завоевала свою первую медаль в прыжковом бассейне. Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали себя достойно и завоевали бронзу. Бороться с парами из Великобритании и Китая было крайне сложно, так что россияне выполнили свою задачу и добились главного успеха в карьере: до этого медалей Олимпиад у них не было.

Как же сформировалась сильная российская пара в прыжках с вышки?

Из Украины в Россию — ради любви

Александр Бондарь впервые пришёл на тренировку по прыжкам в воду в пять лет в своём родном Луганске. Кумиром юного спортсмена был многократный олимпийский чемпион Грег Луганис.

Первый успех на взрослом международном уровне пришёл к Александру на чемпионате Европы — 2009 в Турине. 16-летний Бондарь выиграл бронзу в синхронных прыжках с вышки.

В 2012 году в составе сборной Украины Бондарь принял участие в Олимпийских играх, почувствовал вкус финала Игр, но наделал ошибок и вряд ли мог быть доволен проделанной работой.

Через два года у Александра начались проблемы со здоровьем. Хроническое воспаление слизистой носа, обнаруженное ещё в 2012 году, вызывало постоянные боли и сказывалось на тренировочном процессе. Спортсмену была необходима операция. Сразу после успешного чемпионата Европы — 2014, где Александр выиграл золото и бронзу, он оказался в больнице. Но после операции определённые проблемы остались, и Александр решил закончить спортивную карьеру.

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Казалось, наступил этап спокойной семейной жизни. Ведь Александр на соревнованиях встретил девушку, выступавшую за юношескую сборную России. Отношения развивались довольно быстро, и вскоре Бондарь переехал в Москву. Возлюбленная стала его женой.

Бондарь продолжал прыгать для себя. И в какой-то момент понял, что у него ещё есть силы соревноваться и выигрывать на профессиональном уровне.

Он вернулся, сменил паспорт и начал выступать за сборную России. Уже в 2017 году вместе с Виктором Минибаевым стал серебряным призёром чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. После этого выиграл ещё несколько медалей международных чемпионатов.

Первая медаль через две недели тренировок

Виктор Минибаев впервые прыгнул с 10-метровой вышки, когда ему было восемь лет. В его детском саду были бассейн и тренер, который и посоветовал маме Виктора отдать сына в прыжки в воду.

В детстве Виктор всегда хотел заниматься футболом, и прыжки в воду ему понравились не сразу. В начале было страшно, но позже страх сменил интерес, и постепенно у Виктора стало получаться.

В карьере Минибаева тоже был момент, когда он хотел завершить спортивную карьеру. Ещё в юношестве у него был период, когда он получал одну травму за другой и многое не получалось. Однако Виктора поддержали мама и тренер, он переборол себя и остался.

Остался не зря. В 2010 году он впервые выиграл серебро чемпионата Европы, в 2013-м стал вторым на чемпионате мира. После этого регулярно завоёвывал медали международных соревнований, пять раз становился чемпионом Европы. На Олимпиаде-2016 в Бразилии Минибаев стал только восьмым, но уже тогда решил, что будет готовиться к следующим Олимпийским играм.

Минибаев и Бондарь начали прыгать в паре в 2017 году. Уже через две недели после начала совместных тренировок спортсмены стали третьими в синхронных прыжках на этапе Мировой серии в Пекине. Вместе они становились призёрами чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Есть бронзовая медаль!

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В финале Олимпиады-2020 с первого прыжка Бондарь и Минибаев вели борьбу за тройку призёров. Британцы и китайцы уверенно занимали два первых места.

После четвёртого прыжка от второго места россиян отделяли три балла, но ошибки, допущенные в пятой попытке, уже не позволили Бондарю и Минибаеву бороться за золото или серебро.

Перед заключительным прыжком ближайшие соперники России — парни из Украины — отставали от российской команды на 22 балла. Британцы и китайцы прекрасно выполнили заключительные прыжки и не дали соперникам и шанса приблизиться к своему результату.

Минибаев и Бондарь также получили неплохие оценки и гарантировали себе бронзовые медали. На четвёртое место в итоге поднялись мексиканцы, отставшие от России на 32 балла.