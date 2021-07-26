Из Украины в Россию — ради девушки. Как Бондарь обрел и любовь, и медаль Олимпиады-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
636
2США
634
7Россия
143
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
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Фехтование
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Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Тайвань
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Япония
Нидерланды
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Мужчины. Финал
Беньямин Савшек
Лукаш Рохан
Зидерис Тазиадис
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Мужчины. Финал
Томас Ридкок
Матиас Флукигер
Давид Валеро Серрано
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Цао Юань/Чэнь Айсень
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Йеспер Хансен
Абдулла Альрашиди
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Момиджи Нишия
Райсса Леал
Фуна Накаяма
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Эмбер Инглиш
Диана Бакози
Вэй Мэн
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Италия
Австралия
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Адам Пити
Арно Камминга
Николо Мартинеги
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Маргарет Макнил
Чжан Юйфэй
Эмма Маккеон
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Кэйти Ледеки
Ли Бинцзие
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Кристиан Блумменфельт
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Из Украины в Россию — ради девушки. Как Бондарь обрел и любовь, и медаль Олимпиады-2020

На Играх в Токио Александр в паре с Виктором Минибаевым добился главного успеха в карьере.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 26 июля, команда России завоевала свою первую медаль в прыжковом бассейне. Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали себя достойно и завоевали бронзу. Бороться с парами из Великобритании и Китая было крайне сложно, так что россияне выполнили свою задачу и добились главного успеха в карьере: до этого медалей Олимпиад у них не было.

Как же сформировалась сильная российская пара в прыжках с вышки?

Из Украины в Россию — ради любви

Александр Бондарь впервые пришёл на тренировку по прыжкам в воду в пять лет в своём родном Луганске. Кумиром юного спортсмена был многократный олимпийский чемпион Грег Луганис.

Первый успех на взрослом международном уровне пришёл к Александру на чемпионате Европы — 2009 в Турине. 16-летний Бондарь выиграл бронзу в синхронных прыжках с вышки.

В 2012 году в составе сборной Украины Бондарь принял участие в Олимпийских играх, почувствовал вкус финала Игр, но наделал ошибок и вряд ли мог быть доволен проделанной работой.

Через два года у Александра начались проблемы со здоровьем. Хроническое воспаление слизистой носа, обнаруженное ещё в 2012 году, вызывало постоянные боли и сказывалось на тренировочном процессе. Спортсмену была необходима операция. Сразу после успешного чемпионата Европы — 2014, где Александр выиграл золото и бронзу, он оказался в больнице. Но после операции определённые проблемы остались, и Александр решил закончить спортивную карьеру.

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Самые красивые россиянки на Олимпиаде

Казалось, наступил этап спокойной семейной жизни. Ведь Александр на соревнованиях встретил девушку, выступавшую за юношескую сборную России. Отношения развивались довольно быстро, и вскоре Бондарь переехал в Москву. Возлюбленная стала его женой.

Бондарь продолжал прыгать для себя. И в какой-то момент понял, что у него ещё есть силы соревноваться и выигрывать на профессиональном уровне.

Он вернулся, сменил паспорт и начал выступать за сборную России. Уже в 2017 году вместе с Виктором Минибаевым стал серебряным призёром чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. После этого выиграл ещё несколько медалей международных чемпионатов.

Первая медаль через две недели тренировок

Виктор Минибаев впервые прыгнул с 10-метровой вышки, когда ему было восемь лет. В его детском саду были бассейн и тренер, который и посоветовал маме Виктора отдать сына в прыжки в воду.

В детстве Виктор всегда хотел заниматься футболом, и прыжки в воду ему понравились не сразу. В начале было страшно, но позже страх сменил интерес, и постепенно у Виктора стало получаться.

В карьере Минибаева тоже был момент, когда он хотел завершить спортивную карьеру. Ещё в юношестве у него был период, когда он получал одну травму за другой и многое не получалось. Однако Виктора поддержали мама и тренер, он переборол себя и остался.

Остался не зря. В 2010 году он впервые выиграл серебро чемпионата Европы, в 2013-м стал вторым на чемпионате мира. После этого регулярно завоёвывал медали международных соревнований, пять раз становился чемпионом Европы. На Олимпиаде-2016 в Бразилии Минибаев стал только восьмым, но уже тогда решил, что будет готовиться к следующим Олимпийским играм.

Минибаев и Бондарь начали прыгать в паре в 2017 году. Уже через две недели после начала совместных тренировок спортсмены стали третьими в синхронных прыжках на этапе Мировой серии в Пекине. Вместе они становились призёрами чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Есть бронзовая медаль!

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля

В финале Олимпиады-2020 с первого прыжка Бондарь и Минибаев вели борьбу за тройку призёров. Британцы и китайцы уверенно занимали два первых места.

После четвёртого прыжка от второго места россиян отделяли три балла, но ошибки, допущенные в пятой попытке, уже не позволили Бондарю и Минибаеву бороться за золото или серебро.

Перед заключительным прыжком ближайшие соперники России — парни из Украины — отставали от российской команды на 22 балла. Британцы и китайцы прекрасно выполнили заключительные прыжки и не дали соперникам и шанса приблизиться к своему результату.

Минибаев и Бондарь также получили неплохие оценки и гарантировали себе бронзовые медали. На четвёртое место в итоге поднялись мексиканцы, отставшие от России на 32 балла.

Ангелина Николаева

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Центр парусного спорта Эносима
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