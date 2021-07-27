Россиянин Ларин вышел в ¼ финала ОИ-2020, победив «масляного» тхэквондиста из Тонга

Мировую известность Тофатофуа приобрёл на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В первый день Игр в Бразилии он эффектно прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом, чем поразил зрителей.
Ранее в четвертьфинал турнира вышли хорват Иван Шапина, китаец Хуньи Сунь и словенец Иван Трайкович.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.