Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в полуфинал на Олимпиаде-2020

В 1/8 финала Ларин победил представителя Тонга Питу Тофатофуа со счётом 24:3, а в четвертьфинале одолел словенца Ивана Трайковича (16:3).

В полуфинале его соперником станет китаец Сунь Хонйи, схватка начнётся в 10:15 мск.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.