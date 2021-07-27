Китаянки выиграли золото Олимпиады-2020 в синхронных прыжках в воду с вышки
Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки.
Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки.
Серебряными призёрами стали американки Джессика Парратто и Делани Шнелл. Бронза досталась мексиканкам Габриэле Агундес Гарсии и Алехандре Ороско Лосе.
Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Синхронные прыжки. Вышка, 10 м
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.