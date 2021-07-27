Ларин: С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет
Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал о том, как спортсмены добиваются высоких результатов.
Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал о том, как спортсмены добиваются высоких результатов.
«Нет одного фактора, за счёт которого можно выиграть. Здесь всё в совокупности — характер, упорная работа, отношение спортсменов к бою, правильные советы тренеров. С каждым днём уровень тхэквондо в нашей стране растёт. Грамотно спланированная работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды, правильный план подготовки к Олимпийским играм, настрой спортсменов, которые понимают, зачем приехали в Токио — всё это дало такой результат», — заявил спортсмен на
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.