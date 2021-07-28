Мужская сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7
Серебряные медали достались новозеландцам, бронза — команде Аргентины.
Серебряные медали достались новозеландцам, бронза — команде Аргентины.
ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.
В матче за бронзу сборная Аргентины обыграла команду Великобритании со счетом 17:12. Мужская сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры.
Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В
Сборная Фиджи завоевала первую медаль на Играх в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Второй идет сборная Японии (11−4−5), третьей — команда США (10−11−9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7−8−4).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.