Мужская сборная Фиджи во второй раз выиграла олимпийский турнир по регби-7

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ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

В матче за бронзу сборная Аргентины обыграла команду Великобритании со счетом 17:12. Мужская сборная России не сумела отобраться на Олимпийские игры.

Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи, серебро досталось британцам, бронзу завоевали южноафриканцы.

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Сборная Фиджи завоевала первую медаль на Играх в Токио. Лидирует в медальном зачете команда Китая, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Второй идет сборная Японии (11−4−5), третьей — команда США (10−11−9). Сборная России располагается на четвертой строчке (7−8−4).