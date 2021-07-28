Отлетевшая подошва кроссовка лишила Россию исторического золота. Но никто не верил даже в серебро баскетболистов
Сумасшедший вид спорта!
Сумасшедший вид спорта!
Когда перед Олимпиадой эксперты оценивали медальные шансы сборной России, то при обсуждении баскетбола 3×3 они говорили только о титулованных девушках — по их мнению, парни должны были остаться без наград. Но в итоге в олимпийский финал вышли обе наши сборные. И обе уедут из Токио с серебром.
Для мужской команды путь к матчу за титул получился очень напряженным: в группе россияне выиграли три встречи из семи и вышли в
Дальше наших баскетболистов ждали сербы, разбившие российскую команду в группе со счетом 21:10. Но в сегодняшнем полуфинале парни сделали
В дебюте матча наша сборная смотрелась гораздо лучше латышей — повела 6:3 и заставила соперников 4 раза сфолить. Довольно быстро латвийское число фолов стало пробивным: россияне к тому моменту оторвались на 4 очка и надежно оборонялись. Но весь план на игру сломал кроссовок Ильи Карпенкова, от которого оторвалась подошва. Илья приклеил ее пластырем, но (забегая вперед) это сделало только хуже.
У Латвии тоже была своя потеря — Эдгарс Круминьш получил травму. Но и без него латвийцы смогли перевернуть игру, грамотно нагружая лучшего снайпера мира Науриса Миезиса. Пошел обмен результативных бросков, счет сравнялся. А при 18:19 Карпенков не смог зафиксировать мяч, так как поскользнулся. Точку в матче поставил Миезис — 21:18.
Несмотря на итог сегодняшнего матча, серебро — отличный результат для нашей сборной, до старта Игр такой сценарий казался фантастикой. Эх, если бы не подошва Карпенкова…
Владимир Афанасьев