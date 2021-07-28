Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?

В Токио на Олимпийских играх начинают соревноваться регбистки. Во втором в истории турнире по «семерке» у женщин выступят 12 сильнейших команд планеты, среди которых на этот раз будут и россиянки. Перед стартом турнира «СЭ» отвечает на несколько главных вопросов, которые могут возникнуть у болельщиков.

И сразу скажем — да, сборная Новой Зеландии в этом виде спорта танцует хаку. Новозеландские девушки известны по прозвищу «Черные папоротники» и исполняют свою разновидность боевого танца маори, прославившуюся на весь мир благодаря мужской сборной по «большому» регби. Так что шанс увидеть хаку на Олимпиаде у нас будет.

Что такое регби-7?

Между прочим, глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев перед отправлением в Токио говорил, что помимо гандбола собирается следить за женским турниром по регби-7 и болеть за российскую сборную. По его мнению, «семерка» очень увлекательный вид спорта — динамичный, азартный, и скучно здесь не бывает. Думаю, под этими словами готовы подписаться многие.

«Семерка» — одна из разновидностей регби, наряду с традиционным регби-15 и регбилиг (регби-13). Считается, что она возникла в Шотландии в 1883 году, когда в городе Мелроуз решили сократить затраты на проведение игр. Сделать это предложили самым простым способом — вдвое урезать количество игроков в командах. Между прочим, турнир Melrose Sevens до сих пор проводится ежегодно. А вот мировую популярность регби-7 получило только в конце XX века, когда широко начали проводить международные соревнования. Дисциплина быстро набрала популярность и уже к 2016 году попала в олимпийскую программу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRy00FfCprZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRy00FfCprZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRy00FfCprZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Регби России (@official_rur)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Основные отличия регби-7 от старшего брата:

— в составе команд 7 игроков на поле: три форварда и четыре защитника, а также 5 запасных (в «большом» регби — 15 и 8);.

— игра состоит из двух таймов по 7 минут, длительность перерыва не больше 2 минут (в регби-15 — 40 и 10);.

— в случае ничьей назначается дополнительное время из двух таймов по 5 минут до первого результативного действия;.

— реализация пробивается не с места, а с отскока от поля, на это дается 30 секунд после совершения попытки (против 90);.

— в схватках участвуют всего трое игроков (в «большом» регби — 8);.

— после результативного действия мяч остается у совершившей это действие команды, а не передается сопернику;.

— желтая карточка влечет удаление на 2 минуты, а не на 10.

Притом что количество игроков уменьшено вдвое, в «семерку» играют на поле стандартных размеров, что значительно увеличивает количество свободного пространства и возможности для маневра. Но еще это означает, что игрокам и бегать нужно примерно вдвое больше, поэтому таких массивных атлетов, как в регби-15, здесь вы не увидите. Все правила регби-7 направлены на то, чтобы максимально увеличить темп игры — обстановка на поле может меняться мгновенно, при этом вся игра укладывается меньше чем в полчаса. За трехчасовую сессию успевают провести шесть матчей.

Каков формат олимпийского турнира по регби-7?

Именно из-за динамичности этого вида спорта на весь турнир с участием 12 команд на Олимпиаде отведено всего три дня. Один — на групповой этап, второй — на первый раунд плей-офф и третий — на решающие встречи. И это еще много, обычно на все про все на международных стартах выделяют два игровых дня.

Участницы разделены на три группы по четыре сборных — после кругового турнира восемь команд попадают в медальный плей-офф. Как несложно догадаться, это по две лучшие команды из каждой четверки и две из числа занявших третьи места. При этом проигравшие в плей-офф не заканчивают выступления. Все 12 команд проводят полуфиналы и финалы — выбывшие из основного турнира продолжают играть в утешительных.

Отбор на Игры проводился в три этапа — первыми в Токио попали четыре лучшие команды Мировой серии сезона-2018/19. Затем состоялись континентальные квалификации. И последним шансом получить лицензию был мировой отбор, прошедший всего месяц с небольшим назад в Монако. Кстати, именно там билеты в Японию забронировали за собой россиянки.

На что претендует сборная России?

Пять лет назад наши девушки прошли примерно тот же путь, но в финале последнего отборочного турнира проиграли Испании, а в Рио отправлялся только победитель квалификации. Испанки поехали на Игры, одержали там две победы в пяти проведенных матчах и стали седьмыми. Пожалуй, задача россиянок на этот раз — выступить не хуже.

Получить свою лицензию сборная могла еще два года назад, когда европейский отборочный турнир проходил в Казани. Но болельщикам довелось испытать дежавю: хозяйки дошли до финала, в котором уступили команде Великобритании, а второе место не давало ничего. Но последним шансом наши девушки на этот раз воспользовались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR2vCgsiNOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR2vCgsiNOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR2vCgsiNOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Регби России (@official_rur)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какое же место занимают в мире регби-7 «Медведицы», как еще называют российскую команду? В Европе они одни из лучших, что подтверждается семью титулами чемпионок континента за последние девять лет. Вот только дело в том, что все элитные команды в этом виде спорта — из-за пределов Старого Света. На двух последних Кубках мира россиянки выбывали на стадии четвертьфиналов, в Мировой серии обычно занимают места с пятого по седьмое.

А в группе в Токио у нас собрана лучшая на данный момент команда мира — сборная Новой Зеландии, а также та самая Великобритания и Кения. Впрочем, в истории сборной России есть и победа над новозеландками, причем со счетом 33:7 (дело было в декабре 2015-го). Поэтому можно сказать, что главная задача девушек — выйти в плей-офф, желательно со второго места, и как следует там пошуметь. Для этого у них есть все шансы. А там один удачный матч может помочь достичь заоблачных высот.

Кто фавориты турнира?

Команда номер один в мире на данный момент — Новая Зеландия. «Черные папоротники» выиграли последние два розыгрыша Мировой серии и являются действующими обладательницами Кубка мира в «семерке». Сразу три их звезды — Порция Вудмен, Руби Туи и Микаэла Блайд — признавались международной федерацией лучшими игроками в мире, причем Блайд — два года подряд. В коллекции новозеландок не хватает только олимпийского золота, и все идет к тому, что оно у них появится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRunuvntpLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRunuvntpLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRunuvntpLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Black Ferns (@blackferns)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помешать им может, например, Австралия — действующий олимпийский чемпион, и победители Мировой серии-2017. Конкуренция в команде такая, что в состав на этот раз не попала лучший бомбардир в истории сборной Эллия Грин. Но все равно в заявке у австралиек шесть победительниц Игр в Рио во главе с Шарни Уильямс и Шеннон Перри.

Очень сильна сборная Канады, занимающая сейчас второе место в мировом рейтинге. Канадки — бронзовый призер Игр в Рио и обладательницы серебра Кубка мира-2013, и у них из того состава в строю тоже шесть игроков. В том числе самая результативная регбистка в истории Мировой серии Гислен Ландри — 1356 очков.

Также не стоит сбрасывать со счетов сборные США, Великобритании, Франции и Китая. Во всех из них есть звездные игроки, способные решать исход матчей. Поэтому нас ждут очень интересные три дня.