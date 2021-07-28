Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Серфинг
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Современное пятиборье
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Теннис. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гольф. Мужчины
29.07скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка парная легкая. Женщины. Утешительный финал
Регби. Женщины. Группа B
29.07скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
29.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
29.07скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
29.07скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
29.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
29.07скороТрап. Женщины. Квалификация
21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?

В четверг стартует женский олимпийский турнир по регби-7, на котором впервые в истории выступит сборная России.

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В Токио на Олимпийских играх начинают соревноваться регбистки. Во втором в истории турнире по «семерке» у женщин выступят 12 сильнейших команд планеты, среди которых на этот раз будут и россиянки. Перед стартом турнира «СЭ» отвечает на несколько главных вопросов, которые могут возникнуть у болельщиков.

И сразу скажем — да, сборная Новой Зеландии в этом виде спорта танцует хаку. Новозеландские девушки известны по прозвищу «Черные папоротники» и исполняют свою разновидность боевого танца маори, прославившуюся на весь мир благодаря мужской сборной по «большому» регби. Так что шанс увидеть хаку на Олимпиаде у нас будет.

Что такое регби-7?

Между прочим, глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев перед отправлением в Токио говорил, что помимо гандбола собирается следить за женским турниром по регби-7 и болеть за российскую сборную. По его мнению, «семерка» очень увлекательный вид спорта — динамичный, азартный, и скучно здесь не бывает. Думаю, под этими словами готовы подписаться многие.

«Семерка» — одна из разновидностей регби, наряду с традиционным регби-15 и регбилиг (регби-13). Считается, что она возникла в Шотландии в 1883 году, когда в городе Мелроуз решили сократить затраты на проведение игр. Сделать это предложили самым простым способом — вдвое урезать количество игроков в командах. Между прочим, турнир Melrose Sevens до сих пор проводится ежегодно. А вот мировую популярность регби-7 получило только в конце XX века, когда широко начали проводить международные соревнования. Дисциплина быстро набрала популярность и уже к 2016 году попала в олимпийскую программу.

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Основные отличия регби-7 от старшего брата:

— в составе команд 7 игроков на поле: три форварда и четыре защитника, а также 5 запасных (в «большом» регби — 15 и 8);.

— игра состоит из двух таймов по 7 минут, длительность перерыва не больше 2 минут (в регби-15 — 40 и 10);.

— в случае ничьей назначается дополнительное время из двух таймов по 5 минут до первого результативного действия;.

— реализация пробивается не с места, а с отскока от поля, на это дается 30 секунд после совершения попытки (против 90);.

— в схватках участвуют всего трое игроков (в «большом» регби — 8);.

— после результативного действия мяч остается у совершившей это действие команды, а не передается сопернику;.

— желтая карточка влечет удаление на 2 минуты, а не на 10.

Притом что количество игроков уменьшено вдвое, в «семерку» играют на поле стандартных размеров, что значительно увеличивает количество свободного пространства и возможности для маневра. Но еще это означает, что игрокам и бегать нужно примерно вдвое больше, поэтому таких массивных атлетов, как в регби-15, здесь вы не увидите. Все правила регби-7 направлены на то, чтобы максимально увеличить темп игры — обстановка на поле может меняться мгновенно, при этом вся игра укладывается меньше чем в полчаса. За трехчасовую сессию успевают провести шесть матчей.

Каков формат олимпийского турнира по регби-7?

Именно из-за динамичности этого вида спорта на весь турнир с участием 12 команд на Олимпиаде отведено всего три дня. Один — на групповой этап, второй — на первый раунд плей-офф и третий — на решающие встречи. И это еще много, обычно на все про все на международных стартах выделяют два игровых дня.

Участницы разделены на три группы по четыре сборных — после кругового турнира восемь команд попадают в медальный плей-офф. Как несложно догадаться, это по две лучшие команды из каждой четверки и две из числа занявших третьи места. При этом проигравшие в плей-офф не заканчивают выступления. Все 12 команд проводят полуфиналы и финалы — выбывшие из основного турнира продолжают играть в утешительных.

Отбор на Игры проводился в три этапа — первыми в Токио попали четыре лучшие команды Мировой серии сезона-2018/19. Затем состоялись континентальные квалификации. И последним шансом получить лицензию был мировой отбор, прошедший всего месяц с небольшим назад в Монако. Кстати, именно там билеты в Японию забронировали за собой россиянки.

На что претендует сборная России?

Пять лет назад наши девушки прошли примерно тот же путь, но в финале последнего отборочного турнира проиграли Испании, а в Рио отправлялся только победитель квалификации. Испанки поехали на Игры, одержали там две победы в пяти проведенных матчах и стали седьмыми. Пожалуй, задача россиянок на этот раз — выступить не хуже.

Получить свою лицензию сборная могла еще два года назад, когда европейский отборочный турнир проходил в Казани. Но болельщикам довелось испытать дежавю: хозяйки дошли до финала, в котором уступили команде Великобритании, а второе место не давало ничего. Но последним шансом наши девушки на этот раз воспользовались.

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Какое же место занимают в мире регби-7 «Медведицы», как еще называют российскую команду? В Европе они одни из лучших, что подтверждается семью титулами чемпионок континента за последние девять лет. Вот только дело в том, что все элитные команды в этом виде спорта — из-за пределов Старого Света. На двух последних Кубках мира россиянки выбывали на стадии четвертьфиналов, в Мировой серии обычно занимают места с пятого по седьмое.

А в группе в Токио у нас собрана лучшая на данный момент команда мира — сборная Новой Зеландии, а также та самая Великобритания и Кения. Впрочем, в истории сборной России есть и победа над новозеландками, причем со счетом 33:7 (дело было в декабре 2015-го). Поэтому можно сказать, что главная задача девушек — выйти в плей-офф, желательно со второго места, и как следует там пошуметь. Для этого у них есть все шансы. А там один удачный матч может помочь достичь заоблачных высот.

Кто фавориты турнира?

Команда номер один в мире на данный момент — Новая Зеландия. «Черные папоротники» выиграли последние два розыгрыша Мировой серии и являются действующими обладательницами Кубка мира в «семерке». Сразу три их звезды — Порция Вудмен, Руби Туи и Микаэла Блайд — признавались международной федерацией лучшими игроками в мире, причем Блайд — два года подряд. В коллекции новозеландок не хватает только олимпийского золота, и все идет к тому, что оно у них появится.

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Помешать им может, например, Австралия — действующий олимпийский чемпион, и победители Мировой серии-2017. Конкуренция в команде такая, что в состав на этот раз не попала лучший бомбардир в истории сборной Эллия Грин. Но все равно в заявке у австралиек шесть победительниц Игр в Рио во главе с Шарни Уильямс и Шеннон Перри.

Очень сильна сборная Канады, занимающая сейчас второе место в мировом рейтинге. Канадки — бронзовый призер Игр в Рио и обладательницы серебра Кубка мира-2013, и у них из того состава в строю тоже шесть игроков. В том числе самая результативная регбистка в истории Мировой серии Гислен Ландри — 1356 очков.

Также не стоит сбрасывать со счетов сборные США, Великобритании, Франции и Китая. Во всех из них есть звездные игроки, способные решать исход матчей. Поэтому нас ждут очень интересные три дня.

Антон Бабошин

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