Итальянки заняли первое место в финале Олимпиады в легких парных двойках
Итальянские спортсменки одержали победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках.
Итальянские спортсменки одержали победу в финальном заезде Олимпийских игр в Токио в легких парных двойках.
Они преодолели дистанцию за 6 минут 47,54 секунды. Вторыми стали француженки — 6 минут 47,68 секунды. Замкнули тройку представительницы Нидерландов — 6 минут 48,03 секунды.
Олимпийские игры. Гребля академическая. Женщины. Двойка парная легкая. Финал.