«Разве это вид спорта?» Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось
Казалось бы, два серебра в баскетболе 3×3 — крутое достижение. Однако скептицизм в отношении перспективного вида спорта достаточно высокий.
Казалось бы, два серебра в баскетболе 3×3 — крутое достижение. Однако скептицизм в отношении перспективного вида спорта достаточно высокий.
В этом году на Олимпийских играх в Токио были представлены сразу несколько новых дисциплин. Одна из них — баскетбол 3×3. В этом виде спорта наши мужская и женская сборные завоевали серебро. Добились куда больших успехов, чем в классическом баскетболе, где обе российские команды не сумели отобраться на Игры. Такой прорыв российских команд привлёк к необычной игре особое внимание наших болельщиков — и совсем не зря.
Ещё до начала турнира перспективы российских команд оценивались весьма высоко. В итоге наша женская команда напрямую прошла в полуфинал турнира со второго места в группе с пятью победами при двух поражениях, опередив по дополнительным показателям Китай и Японию. Американки стали первыми с показателем 6−1. В полуфинале российские девушки обыграли китаянок, а в финале не справились с США.
Мужская сборная провела одним матчем больше — на групповом этапе она заняла пятое место (3−4) после не самого удачного старта на турнире. В четвертьфинале россияне обыграли сборную Нидерландов, а в полуфинале сотворили сенсацию и выбили из борьбы главного фаворита турнира — Сербию. В заключительном матче не удалось справиться с Латвией, но всё равно серебро — отличный результат.
Теперь можно сказать, что баскетбол 3×3 — самый успешный командный вид спорта в России. Сразу две медали — это настоящий прорыв для российских баскетболистов. В гандболе на Играх представлена только женская сборная, то есть повторить успех 3×3 с двумя медалями не получится. В волейболе есть мужчины и женщины, но с трудом верится что обе команды выступят лучше (или как минимум не хуже), чем 3×3.
За игроками интересно наблюдать — такие высокие скорости вынуждают их много двигаться по площадке, отрабатывая как в защите, так и в нападении, а также уметь быстро принимать решения.
У столь высокого темпа, само собой, есть и свои недостатки. Учитывая то, что команды могут проводить по несколько матчей за один день, игроки постепенно начинают выматываться и терять концентрацию. Это колоссальная нагрузка. Цена ошибки в 3×3 слишком велика, поэтому любая оплошность наказывается соперником в ту же секунду. Важна не только физическая выдержка, но и ментальная стойкость.
Несмотря на то что с этого года 3×3 включён в программу Олимпийских игр, о его большой популярности на мировом уровне говорить не приходится. Турниры проводятся повсеместно, но большого числа зрителей пока не собирают. Да и любой человек, далёкий от мира 3×3 (коих большинство), вряд ли слышал хоть об одной команде или хоть об одном игроке. Исключением является только серб Душан Булут, который является
Вот некоторые комментарии экспертов «Чемпионату» по итогам решающего дня в 3×3 на Олимпиаде. Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось. Скепсис в отношении 3×3 присутствует, и с этим придётся ещё
«Поздравляю наших ребят и девочек с выходом в финал, они большие молодцы! Тем более слышал, что сербы — чуть ли не сильнейшая команда в мире, да и у сборной Китая сильная команда. Но этого вида спорта я не понимаю —
Баскетбол 3×3 — разве это вид спорта? Это вид развлечения — можно пойти во двор поиграть. Как и скейтборд — тоже якобы вид спорта. Ещё можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть — это то же самое. В своё время мы играли три на три только во дворе, чтобы отработать
какие-тоэлементы и научиться лучше играть в настоящий баскетбол.
Но время идёт, спорт продолжает развиваться, а люди всегда открыты к
К тому же в классическом баскетболе дела у российских сборных обстоят не лучшим образом. И женская, и мужская команды явно переживают не лучшие времена и уже не входят в состав элиты мирового баскетбола. Девушки выступали неплохо и в случае неудачи Испании в Токио получат отличный шанс пробиться на чемпионат мира, а мужчины отобрались на Евробаскет-2022. Но в коллективе Сергея Базаревича пришло время так долго назревавшей смены поколений, и в ближайшее время ждать больших прорывов от наших баскетболистов вряд ли придётся. Чем не повод последить за молодыми российскими игроками в 3×3 и открыть для себя новый вид спорта? Особенно теперь, когда наши команды выступили так триумфально и привезли домой ещё два набора олимпийских медалей.
Леброн Джеймс и НБА могут не переживать — 3×3 им не конкурент даже близко. Речь именно о нашей стране.
Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, Анастасия Логунова, Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров привезли из Токио медали. Это поспособствует популяризации вида спорта в стране. О 3×3 уже много говорят. Для этого вида спорта всё только начинается.
Арина Ершова