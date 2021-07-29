«Разве это вид спорта?» Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1469
2США
131410
5Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайРоссия
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороПабло Карреньо БустаДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороНовак ДжоковичКеи Нисикори
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:30скороНикола Мектич / Мате ПавичОстин Крайчек / Теннис Сандгрен
Теннис. Микст. 1/4 финала
10:30скороЭна Сибахара / Бен МаклахланАнастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. 1/2 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Финал
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой этап
11:00скороВячеслав Красильников/Олег СтояновскийМартин Плавиньш/Эдгар Токс
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:00скороКим Соенг / Кон ХионМайю Матсумото / Вакана Нагахара
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:00скороГрейся Полии / Априяни РахаюДу Йе / Ли Ин Ху
Парусный спорт. Мужчины
11:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. 1/2 финала
Баскетбол. Женщины. Группа А
11:20скороИспанияСербия
Парусный спорт. Женщины
11:30скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
11:48скороТрой ИслиГлеб Бакши
11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Разве это вид спорта?» Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось

Казалось бы, два серебра в баскетболе 3×3 — крутое достижение. Однако скептицизм в отношении перспективного вида спорта достаточно высокий.

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Источник: РИА "Новости"

В этом году на Олимпийских играх в Токио были представлены сразу несколько новых дисциплин. Одна из них — баскетбол 3×3. В этом виде спорта наши мужская и женская сборные завоевали серебро. Добились куда больших успехов, чем в классическом баскетболе, где обе российские команды не сумели отобраться на Игры. Такой прорыв российских команд привлёк к необычной игре особое внимание наших болельщиков — и совсем не зря.

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Ещё до начала турнира перспективы российских команд оценивались весьма высоко. В итоге наша женская команда напрямую прошла в полуфинал турнира со второго места в группе с пятью победами при двух поражениях, опередив по дополнительным показателям Китай и Японию. Американки стали первыми с показателем 6−1. В полуфинале российские девушки обыграли китаянок, а в финале не справились с США. Всё-таки очень сильный состав, состоящий из баскетболисток женской НБА, привезли «звёздно-полосатые».

Мужская сборная провела одним матчем больше — на групповом этапе она заняла пятое место (3−4) после не самого удачного старта на турнире. В четвертьфинале россияне обыграли сборную Нидерландов, а в полуфинале сотворили сенсацию и выбили из борьбы главного фаворита турнира — Сербию. В заключительном матче не удалось справиться с Латвией, но всё равно серебро — отличный результат.

Теперь можно сказать, что баскетбол 3×3 — самый успешный командный вид спорта в России. Сразу две медали — это настоящий прорыв для российских баскетболистов. В гандболе на Играх представлена только женская сборная, то есть повторить успех 3×3 с двумя медалями не получится. В волейболе есть мужчины и женщины, но с трудом верится что обе команды выступят лучше (или как минимум не хуже), чем 3×3.

У баскетбола 3×3 в целом есть неплохие перспективы. Этот вид спорта куда динамичнее классического баскетбола. Встреча длится всего 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберёт 21 очко. На каждую атаку отведено лишь 12 секунд, и после её завершения игра не останавливается.

За игроками интересно наблюдать — такие высокие скорости вынуждают их много двигаться по площадке, отрабатывая как в защите, так и в нападении, а также уметь быстро принимать решения.

У столь высокого темпа, само собой, есть и свои недостатки. Учитывая то, что команды могут проводить по несколько матчей за один день, игроки постепенно начинают выматываться и терять концентрацию. Это колоссальная нагрузка. Цена ошибки в 3×3 слишком велика, поэтому любая оплошность наказывается соперником в ту же секунду. Важна не только физическая выдержка, но и ментальная стойкость.

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Несмотря на то что с этого года 3×3 включён в программу Олимпийских игр, о его большой популярности на мировом уровне говорить не приходится. Турниры проводятся повсеместно, но большого числа зрителей пока не собирают. Да и любой человек, далёкий от мира 3×3 (коих большинство), вряд ли слышал хоть об одной команде или хоть об одном игроке. Исключением является только серб Душан Булут, который является более-менее известным в баскетбольном сообществе из-за хорошего пиара. К тому же не все воспринимают этот вид спорта всерьёз, и виной тому — существование классического баскетбола. 5×5, конечно, куда более значимый по мировым меркам и гораздо привычнее для широкой аудитории.

Вот некоторые комментарии экспертов «Чемпионату» по итогам решающего дня в 3×3 на Олимпиаде. Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось. Скепсис в отношении 3×3 присутствует, и с этим придётся ещё какое-то время бороться.

«Поздравляю наших ребят и девочек с выходом в финал, они большие молодцы! Тем более слышал, что сербы — чуть ли не сильнейшая команда в мире, да и у сборной Китая сильная команда. Но этого вида спорта я не понимаю — всё-таки есть нормальный баскетбол, а там у нас всё плачевно. Новые виды спорта постоянно выдумывают — это здорово, люди занимаются спортом. Но зачем делать такие странные виды спорта олимпийскими? А самое странное — это сравнение таких соревнований с футболом или хоккеем. Никто не принижает заслуг наших спортсменов, но давайте обойдёмся без таких сравнений. Может, ещё в футбол 3 на 3 поиграем? Мы тогда там тоже сможем выигрывать», — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.

Баскетбол 3×3 — разве это вид спорта? Это вид развлечения — можно пойти во двор поиграть. Как и скейтборд — тоже якобы вид спорта. Ещё можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть — это то же самое. В своё время мы играли три на три только во дворе, чтобы отработать какие-то элементы и научиться лучше играть в настоящий баскетбол.
Алжан Жармухамедов
чемпион ОИ–1972

Но время идёт, спорт продолжает развиваться, а люди всегда открыты к чему-то новому. 100 лет назад классический баскетбол также только начинал набирать обороты, и для большинства был чем-то из ряда вон выходящим. Хотя стритбол, во многом схожий с 3×3, существует достаточно давно и пользуется популярностью в тех же США. 3×3 — это профессиональный вид спорта со своими правилами, турнирами и рейтингами, и сейчас для него всё только начинается. Конечно, пока эта дисциплина не имеет такого количества поклонников, как классический баскетбол, и в ней не крутится такое же количество денег и спонсоров. Это не позволяет должным образом подготовить почву для развития и популяризации нового вида спорта. Но в 3×3 уже существует своё комьюнити, и в этом году его ряды гарантированно пополнят российские болельщики, которым эта игра полюбилась благодаря Олимпийским играм.

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К тому же в классическом баскетболе дела у российских сборных обстоят не лучшим образом. И женская, и мужская команды явно переживают не лучшие времена и уже не входят в состав элиты мирового баскетбола. Девушки выступали неплохо и в случае неудачи Испании в Токио получат отличный шанс пробиться на чемпионат мира, а мужчины отобрались на Евробаскет-2022. Но в коллективе Сергея Базаревича пришло время так долго назревавшей смены поколений, и в ближайшее время ждать больших прорывов от наших баскетболистов вряд ли придётся. Чем не повод последить за молодыми российскими игроками в 3×3 и открыть для себя новый вид спорта? Особенно теперь, когда наши команды выступили так триумфально и привезли домой ещё два набора олимпийских медалей.

Леброн Джеймс и НБА могут не переживать — 3×3 им не конкурент даже близко. Речь именно о нашей стране.

В России происходит спортивная революция. Баскетбол 3×3 может затмить все командные виды. Интерес к этому виду на Играх был огромным, новости баскетбола 5×5 просто отошли на второй план и шли фоном.

Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, Анастасия Логунова, Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров привезли из Токио медали. Это поспособствует популяризации вида спорта в стране. О 3×3 уже много говорят. Для этого вида спорта всё только начинается.

Арина Ершова

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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