Женская сборная России по регби-7 разгромила Кению на ОИ-2020
Женская сборная России одержала первую победу на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.
Женская сборная России одержала первую победу на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.
В матче второго тура россиянки победили национальную команду Кении со счётом 35:12. Ранее в первом туре россиянки проиграли Великобритании (12:14).
Завтра, 30 июля, Россия проведёт третий, последний матч группового этапа, соперником станет Новая Зеландия.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.