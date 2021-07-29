Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту
Возлюблённый спортсменки Владимир Черемисин подарил ей букет роз и обручальное кольцо. Анастасия ответила согласием.
Возлюблённый спортсменки Владимир Черемисин подарил ей букет роз и обручальное кольцо. Анастасия ответила согласием.
Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту.
Серебряный призёр Олимпиады в Токио в баскетболе 3×3 Анастасия Логунова по прилёте в Москву из японской столицы получила предложение руки и сердца.
Возлюбленный баскетболистки Владимир Черемисин в аэропорту Шереметьево подарил ей букет роз, обручальное кольцо и предложил выйти замуж. Спортсменка ответила согласием.
Напомним, в финале первого в истории олимпийского баскетбольного турнира 3×3 женская сборная России проиграла команде США и завоевала серебро. Мужская сборная также стала обладателем серебряных медалей, проиграв в финале Латвии.