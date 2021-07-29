Выигравшей серебро на ОИ в Токио баскетболистке Логуновой сделали предложение руки и сердца в аэропорту.

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в баскетболе 3×3 Анастасия Логунова по прилёте в Москву из японской столицы получила предложение руки и сердца.

Возлюбленный баскетболистки Владимир Черемисин в аэропорту Шереметьево подарил ей букет роз, обручальное кольцо и предложил выйти замуж. Спортсменка ответила согласием.