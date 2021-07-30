Правозащитники хотят лишить медали иранского стрелка, которого они считают террористом

Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не вручать медаль иранцу Джаваду Форуджи. Члены союза уверены, что спортсмен состоит в террористической организации.

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форуджи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК).