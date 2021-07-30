Правозащитники хотят лишить медали иранского стрелка, которого они считают террористом
Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не вручать медаль иранцу Джаваду Форуджи.
Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не вручать медаль иранцу Джаваду Форуджи.
Правозащитники из группы United for Navid призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не вручать медаль иранцу Джаваду Форуджи. Члены союза уверены, что спортсмен состоит в террористической организации.
«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форуджи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК).
41-летний Форуджи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту — это оскорбление для других спортсменов и чёрная метка для МОК", — говорится в послании организации, опубликованном на официальном сайте.