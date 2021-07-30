Анна Пракатень, выигравшая серебро ОИ-2020 в гребле, расплакалась после финиша
В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр — 2020 по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 м.
В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр — 2020 по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 м.
Представительница России Анна Пракатень продемонстрировала время 7:17.39 и заняла второе место, выиграв серебряную медаль соревнований.
Сразу после финиша россиянка эмоционально отреагировала на собственное впечатляющее достижение и расплакалась.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.