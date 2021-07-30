Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр — 2020 по академической гребле

Представительница России Анна Пракатень продемонстрировала время 7:17.39 и заняла второе место, выиграв серебряную медаль соревнований. Золото взяла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг (7:13.97). Бронза — у Магдалены Лобниг из Австрии (7:19.72).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.