Грек Нтускос выиграл золото ОИ-2020 в гребле. Россиянин Александр Вязовкин — пятый

Сенсационно золотую медаль выиграл представитель Греции Стефанос Нтускос, чьё время составило 6:40.45, а отрыв от ближайшего преследователя +1.21, которым стал норвежец Кьетиль Борш, замкнул тройку — Дамир Мартин из Хорватии (6:42.58).

Напомним, что ранее на этой же дистанции Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр — 2020 по академической гребле. Отметим, что у представителей России в академической гребле на данных соревнованиях это уже вторая серебряная медаль.