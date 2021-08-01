Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде

«Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов… Хочется, чтобы это все уже поскорее закончилось. Потому что это невыносимо. Я в 2018 году был самым тестируемым спортсменом среди всех россиян, мне кажется. У меня брали пробы 36 раз. Могу это обнародовать — мне нечего скрывать. Я чист», — сказал Хачанов.