Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Японии без гимна и флага — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).
«Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов… Хочется, чтобы это все уже поскорее закончилось. Потому что это невыносимо. Я в 2018 году был самым тестируемым спортсменом среди всех россиян, мне кажется. У меня брали пробы 36 раз. Могу это обнародовать — мне нечего скрывать. Я чист», — сказал Хачанов.
Ранее, 1 августа, 25 -летний Хачанов проиграл 24-летнему Звереву и стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио (Япония).