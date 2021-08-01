Теннисисты Павлюченкова и Рублев выиграли золото Олимпиады в миксте
Российский финал завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Российский финал завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли золотые медали в финале Олимпийского турнира среди смешанных команд. Матч против соотечественников Елены Весниной и Аслана Карацева завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Общая продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. За это время Рублев и Павлюченкова выполнили девять эйсов и совершили одну двойную ошибку. Помимо этого им удалось реализовать 2 из 4
Анастасия Павлюченкова за свою карьеру выиграла пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Для Андрея Рублева олимпийская медаль стала только третьим титулом в парном разряде.
Елена Веснина выиграла золотую медаль Олимпийских игр в 2016 году в паре с Екатериной Макаровой. За свою карьеру спортсменка выиграла 19 титулов по версии WTA в парном разряде. В активе у Аслана Карацева всего один титул в парном разряде.