Теннисисты Павлюченкова и Рублев выиграли золото Олимпиады в миксте

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Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли золотые медали в финале Олимпийского турнира среди смешанных команд. Матч против соотечественников Елены Весниной и Аслана Карацева завершился со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Общая продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. За это время Рублев и Павлюченкова выполнили девять эйсов и совершили одну двойную ошибку. Помимо этого им удалось реализовать 2 из 4 брейк-поинтов. Их соперники смогли выполнить пять эйсов и допустили две двойные ошибки. При этом они смогли реализовать только 1 из 7 брейк-поинтов.

Анастасия Павлюченкова за свою карьеру выиграла пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Для Андрея Рублева олимпийская медаль стала только третьим титулом в парном разряде.