Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!
Запоминайте эти имена — Антон и Кирилл.
Запоминайте эти имена — Антон и Кирилл.
Олимпиада-2020. Мужчины. Рапира, командное первенство. Финал
Франция — Россия (команда ОКР) — 45:28.
Наша мужская сборная по рапире выходила в Токио в ранге действующих чемпионов Игр. Правда спустя пять лет после
Франция выиграла финал против команды ОКР без серьезного сопротивления. Если первые две встречи еще шли фонарь в фонарь, то
Сафин долгие годы был безусловным номером один для России в рапире, но в Токио ему даже не дали фехтовать личные соревнования. Раз просит главный человек мирового фехтования — пусть Тимур будет, но четвертым номером. Проиграл конкуренцию олимпийский чемпион даже Владиславу Мыльникову, которому едва исполнилось 20. Дали шанс проявить себя Сафину только в неожиданно тяжелом четвертьфинале с командой Гонконга. В их составе был победитель личного турнира Чен Калон, но остальная команда сильно проседала. Начали мы неплохо, но затем случилась череда неприятностей. Небольшую травму получает Мыльников во втором своем бое — выходит Сафин. Затем судья останавливает поединок на целых 15 минут. Оказалось, что в протокол внесли неправильные результаты! Арбитр перепутал российских братьев Антона и Кирилла Бородачевых…
Как отметил главный тренер сборной Ильгар Мамедов эта заминка сильно повлияла на ход поединка и сбила настрой наших фехтовальщиков. Сразу вспомнился обиднейший четвертьфинал Кирилла — он вел 14−9 в битве с Ченом Калоном и проиграл 14−15. Но пусть с нервами, в полуфинал мы вышли, а Кирилл взял реванш у обыгравшего его в личке китайца. Там нас ждала сборная США — первый номер мирового рейтинга и главные фавориты Игр. Поверить в успех команды, где лидеры вообще без стоящего опыта больших турниров против настоящих маэстро было непросто. Но именно Бородачевы вытащили для нас этот поединок. У Сафина бои не шли, зато Антон и особенно Кирилл вышли на американцев невероятно заряженными. Как и в личном турнире брат за брата — тогда Ник Иткин выбил Антона, а Кирилл в следующем раунде за него отомстил. В командном первенстве его было даже жаль — в последнем поединке он откровенно боялся Бородачевых.
Именно 21-летние
В детстве у них даже не всегда были деньги на приличную гостиницу — пока соперники заселялись в большой отель, они с трудом находили небольшую койку на окраине. С одной кроватью на двоих. Но на следующий день Антон с Кириллом выходили и без проблем обыгрывали ребят, ночевавших в лучших пансионатах. А после успеха на юниорском чемпионате мира они вполне могли пойти вспахать огород, поставить забор или отремонтировать машину. Они не чураются любой работы и всегда готовы помочь матери с отцом, которым очень благодарны. Недавно ребята своими силами построили родителям новый красивый дом на холме рядом с рекой.
Большую роль в их росте сыграла первый тренер Элина Орлова. Она с ними с самого раннего возраста и практически заменила Бородачевым родителей. Потому что на фехтовальной дорожке они были чаще, чем дома. Постоянные тренировки — это то, к чему Орлова приучила Антона с Кириллом с первых дней в спорте. Они с сумасшедшим рвением идут на дополнительные занятия, да так что иногда приходится их останавливать. Тогда братья идут к себе в номер и тренируются так тихо, чтобы никто не услышал. Даже после победного турнира они могут прийти ближе к ночи на арену позаниматься. Вместо банкетного зала ресторана — в физкультурный зал. Потому что как только завоеван один титул — нужно забыть о нем и идти к следующему.
Эта философия для Орловой принципиальна. Она к ним относилась как мама и как могла их опекала, но при этом показывала себя вполне жесткой и требовательной. Поэтому отношения не всегда складывались спокойно, был период, когда Бородачевы уходили от Элины к более статусным тренерам из Москвы. Но результат показывать получалось только с Орловой, поэтому и к Токио их готовила она. Все также Элина Владимировна держит ребят в ежовых рукавицах и даже после успеха в Токио вряд ли ситуация кардинально изменится. Но кажется, что сейчас всех все вполне устраивает. Орлова сумела до Бородачевых донести, что свои амбиции нужно доказывать на помосте, а вне его быть простым и открытым человеком. Эта Олимпиада — только начало их большого спортивного пути. Не удивляйтесь, если титул в Париже разыграют два