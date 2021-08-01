Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!

Олимпиада-2020. Мужчины. Рапира, командное первенство. Финал

Франция — Россия (команда ОКР) — 45:28.

Наша мужская сборная по рапире выходила в Токио в ранге действующих чемпионов Игр. Правда спустя пять лет после Рио-де-Жанейро от золотого состава Олимпиады в Бразилии остался только Тимур Сафин. И то наш лучший рапирист прошлых лет попал в состав только по инициативе тренерского штаба — в личном турнире он не выступал, попав только в командные соревнования четвертым номером. Новыми лидерами стали молодые братья Антон и Кирилл Бородачев. Они справились с напряженным четвертьфиналом против команды Гонконга, где было много забавных казусов и перевернули сложнейший полуфинал против США. На финал против Франции их не хватило, но даже серебро — выдающийся результат и самая неожиданная наша медаль в фехтовальном турнире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmjFNC-l563/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmjFNC-l563/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmjFNC-l563/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kirill Borodachev (@boroda4kirill)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После Рио состав сборной сильно омолодился

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Франция выиграла финал против команды ОКР без серьезного сопротивления. Если первые две встречи еще шли фонарь в фонарь, то где-то в середине матча преимущество французов стало уже чересчур очевидным. Не сказать, что наши ребята не боролись, как могли они старались биться до конца. Но увы, только «серебро». Хотя имеем ли мы моральное право расстраиваться и тем более обижаться? Даром что мужская рапира ехала в Токио в статусе чемпионов Рио. Пять лет ожиданий сильно преобразили состав нашей сборной. Артур Ахматхузин завершил карьеру в 2019, Алексей Черемисинов не прошел отбор по рейтингу, а Тимур Сафин попал в олимпийскую заявку в последний момент. Вокруг его кандидатуры было много споров, но говорят настоял на приглашении Сафина в олимпийскую команду лично Алишер Усманов.

Сафин долгие годы был безусловным номером один для России в рапире, но в Токио ему даже не дали фехтовать личные соревнования. Раз просит главный человек мирового фехтования — пусть Тимур будет, но четвертым номером. Проиграл конкуренцию олимпийский чемпион даже Владиславу Мыльникову, которому едва исполнилось 20. Дали шанс проявить себя Сафину только в неожиданно тяжелом четвертьфинале с командой Гонконга. В их составе был победитель личного турнира Чен Калон, но остальная команда сильно проседала. Начали мы неплохо, но затем случилась череда неприятностей. Небольшую травму получает Мыльников во втором своем бое — выходит Сафин. Затем судья останавливает поединок на целых 15 минут. Оказалось, что в протокол внесли неправильные результаты! Арбитр перепутал российских братьев Антона и Кирилла Бородачевых…

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSB_f3aMkNN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отметил главный тренер сборной Ильгар Мамедов эта заминка сильно повлияла на ход поединка и сбила настрой наших фехтовальщиков. Сразу вспомнился обиднейший четвертьфинал Кирилла — он вел 14−9 в битве с Ченом Калоном и проиграл 14−15. Но пусть с нервами, в полуфинал мы вышли, а Кирилл взял реванш у обыгравшего его в личке китайца. Там нас ждала сборная США — первый номер мирового рейтинга и главные фавориты Игр. Поверить в успех команды, где лидеры вообще без стоящего опыта больших турниров против настоящих маэстро было непросто. Но именно Бородачевы вытащили для нас этот поединок. У Сафина бои не шли, зато Антон и особенно Кирилл вышли на американцев невероятно заряженными. Как и в личном турнире брат за брата — тогда Ник Иткин выбил Антона, а Кирилл в следующем раунде за него отомстил. В командном первенстве его было даже жаль — в последнем поединке он откровенно боялся Бородачевых.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwEUH7ih5CU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwEUH7ih5CU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwEUH7ih5CU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kirill Borodachev (@boroda4kirill)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бородачевы из простой небогатой семьи

Именно 21-летние братья-близнецы — главные звезды этой сборной и одни из самых ярких наших героев в фехтовании. Они необычные спортсмены — веселые, открытые и очень простые. Из обычной семьи. Фехтование хоть и благородный спорт интеллигенции, но сегрегации по уровню достатка как в фигурном катании или художественной гимнастике здесь и близко нет. Поэтому здесь могут пробиться на мировой топ простые самарские мальчишки. Семья у них небогатая, но очень целеустремленная и работящая. Родители научили Бородачевых, что ничего не добиться без труда и работать надо до конца.

В детстве у них даже не всегда были деньги на приличную гостиницу — пока соперники заселялись в большой отель, они с трудом находили небольшую койку на окраине. С одной кроватью на двоих. Но на следующий день Антон с Кириллом выходили и без проблем обыгрывали ребят, ночевавших в лучших пансионатах. А после успеха на юниорском чемпионате мира они вполне могли пойти вспахать огород, поставить забор или отремонтировать машину. Они не чураются любой работы и всегда готовы помочь матери с отцом, которым очень благодарны. Недавно ребята своими силами построили родителям новый красивый дом на холме рядом с рекой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTt0OmZFU9L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTt0OmZFU9L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTt0OmZFU9L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kirill Borodachev (@boroda4kirill)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер приучила братьев к постоянным тренировкам

Большую роль в их росте сыграла первый тренер Элина Орлова. Она с ними с самого раннего возраста и практически заменила Бородачевым родителей. Потому что на фехтовальной дорожке они были чаще, чем дома. Постоянные тренировки — это то, к чему Орлова приучила Антона с Кириллом с первых дней в спорте. Они с сумасшедшим рвением идут на дополнительные занятия, да так что иногда приходится их останавливать. Тогда братья идут к себе в номер и тренируются так тихо, чтобы никто не услышал. Даже после победного турнира они могут прийти ближе к ночи на арену позаниматься. Вместо банкетного зала ресторана — в физкультурный зал. Потому что как только завоеван один титул — нужно забыть о нем и идти к следующему.