Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороСШААргентина
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/4 финала
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
2.08скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
2.08скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
2.08скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
2.08скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
2.08скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороДлина. Мужчины. Финал
16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!

Запоминайте эти имена — Антон и Кирилл.

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Источник: AP 2021

Олимпиада-2020. Мужчины. Рапира, командное первенство. Финал
Франция — Россия (команда ОКР) — 45:28.

Наша мужская сборная по рапире выходила в Токио в ранге действующих чемпионов Игр. Правда спустя пять лет после Рио-де-Жанейро от золотого состава Олимпиады в Бразилии остался только Тимур Сафин. И то наш лучший рапирист прошлых лет попал в состав только по инициативе тренерского штаба — в личном турнире он не выступал, попав только в командные соревнования четвертым номером. Новыми лидерами стали молодые братья Антон и Кирилл Бородачев. Они справились с напряженным четвертьфиналом против команды Гонконга, где было много забавных казусов и перевернули сложнейший полуфинал против США. На финал против Франции их не хватило, но даже серебро — выдающийся результат и самая неожиданная наша медаль в фехтовальном турнире.

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После Рио состав сборной сильно омолодился

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Франция выиграла финал против команды ОКР без серьезного сопротивления. Если первые две встречи еще шли фонарь в фонарь, то где-то в середине матча преимущество французов стало уже чересчур очевидным. Не сказать, что наши ребята не боролись, как могли они старались биться до конца. Но увы, только «серебро». Хотя имеем ли мы моральное право расстраиваться и тем более обижаться? Даром что мужская рапира ехала в Токио в статусе чемпионов Рио. Пять лет ожиданий сильно преобразили состав нашей сборной. Артур Ахматхузин завершил карьеру в 2019, Алексей Черемисинов не прошел отбор по рейтингу, а Тимур Сафин попал в олимпийскую заявку в последний момент. Вокруг его кандидатуры было много споров, но говорят настоял на приглашении Сафина в олимпийскую команду лично Алишер Усманов.

Сафин долгие годы был безусловным номером один для России в рапире, но в Токио ему даже не дали фехтовать личные соревнования. Раз просит главный человек мирового фехтования — пусть Тимур будет, но четвертым номером. Проиграл конкуренцию олимпийский чемпион даже Владиславу Мыльникову, которому едва исполнилось 20. Дали шанс проявить себя Сафину только в неожиданно тяжелом четвертьфинале с командой Гонконга. В их составе был победитель личного турнира Чен Калон, но остальная команда сильно проседала. Начали мы неплохо, но затем случилась череда неприятностей. Небольшую травму получает Мыльников во втором своем бое — выходит Сафин. Затем судья останавливает поединок на целых 15 минут. Оказалось, что в протокол внесли неправильные результаты! Арбитр перепутал российских братьев Антона и Кирилла Бородачевых…

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Как отметил главный тренер сборной Ильгар Мамедов эта заминка сильно повлияла на ход поединка и сбила настрой наших фехтовальщиков. Сразу вспомнился обиднейший четвертьфинал Кирилла — он вел 14−9 в битве с Ченом Калоном и проиграл 14−15. Но пусть с нервами, в полуфинал мы вышли, а Кирилл взял реванш у обыгравшего его в личке китайца. Там нас ждала сборная США — первый номер мирового рейтинга и главные фавориты Игр. Поверить в успех команды, где лидеры вообще без стоящего опыта больших турниров против настоящих маэстро было непросто. Но именно Бородачевы вытащили для нас этот поединок. У Сафина бои не шли, зато Антон и особенно Кирилл вышли на американцев невероятно заряженными. Как и в личном турнире брат за брата — тогда Ник Иткин выбил Антона, а Кирилл в следующем раунде за него отомстил. В командном первенстве его было даже жаль — в последнем поединке он откровенно боялся Бородачевых.

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Бородачевы из простой небогатой семьи

Именно 21-летние братья-близнецы — главные звезды этой сборной и одни из самых ярких наших героев в фехтовании. Они необычные спортсмены — веселые, открытые и очень простые. Из обычной семьи. Фехтование хоть и благородный спорт интеллигенции, но сегрегации по уровню достатка как в фигурном катании или художественной гимнастике здесь и близко нет. Поэтому здесь могут пробиться на мировой топ простые самарские мальчишки. Семья у них небогатая, но очень целеустремленная и работящая. Родители научили Бородачевых, что ничего не добиться без труда и работать надо до конца.

В детстве у них даже не всегда были деньги на приличную гостиницу — пока соперники заселялись в большой отель, они с трудом находили небольшую койку на окраине. С одной кроватью на двоих. Но на следующий день Антон с Кириллом выходили и без проблем обыгрывали ребят, ночевавших в лучших пансионатах. А после успеха на юниорском чемпионате мира они вполне могли пойти вспахать огород, поставить забор или отремонтировать машину. Они не чураются любой работы и всегда готовы помочь матери с отцом, которым очень благодарны. Недавно ребята своими силами построили родителям новый красивый дом на холме рядом с рекой.

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Тренер приучила братьев к постоянным тренировкам

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Большую роль в их росте сыграла первый тренер Элина Орлова. Она с ними с самого раннего возраста и практически заменила Бородачевым родителей. Потому что на фехтовальной дорожке они были чаще, чем дома. Постоянные тренировки — это то, к чему Орлова приучила Антона с Кириллом с первых дней в спорте. Они с сумасшедшим рвением идут на дополнительные занятия, да так что иногда приходится их останавливать. Тогда братья идут к себе в номер и тренируются так тихо, чтобы никто не услышал. Даже после победного турнира они могут прийти ближе к ночи на арену позаниматься. Вместо банкетного зала ресторана — в физкультурный зал. Потому что как только завоеван один титул — нужно забыть о нем и идти к следующему.

Эта философия для Орловой принципиальна. Она к ним относилась как мама и как могла их опекала, но при этом показывала себя вполне жесткой и требовательной. Поэтому отношения не всегда складывались спокойно, был период, когда Бородачевы уходили от Элины к более статусным тренерам из Москвы. Но результат показывать получалось только с Орловой, поэтому и к Токио их готовила она. Все также Элина Владимировна держит ребят в ежовых рукавицах и даже после успеха в Токио вряд ли ситуация кардинально изменится. Но кажется, что сейчас всех все вполне устраивает. Орлова сумела до Бородачевых донести, что свои амбиции нужно доказывать на помосте, а вне его быть простым и открытым человеком. Эта Олимпиада — только начало их большого спортивного пути. Не удивляйтесь, если титул в Париже разыграют два брата-близнеца, а потом про них снимут фильм. Мы вас предупреждали.

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Стрелковый центр Асаки
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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