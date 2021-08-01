Саблистка Позднякова объяснила, почему решила взять паузу в карьере после Олимпиады

Российская женская сборная в составе Софьи Великой, Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) в субботу завоевала золотые медали в командном турнире, победив в финале команду Франции со счетом 45:41. Ранее на Олимпиаде в Токио Позднякова завоевала золото, победив Великую. В воскресенье команда прибыла в Шереметьево. Ранее Позднякова сообщала, что планирует взять паузу в карьере для рождения ребенка.

«Такого результата не ожидала, но мы накануне разговаривали с отцом и пришли к выводу, что не нужно ставить каких-то целей и планов, нужно фехтовать и получать удовольствие, — сказала Позднякова. — Как раз это расслабленное состояние помогло, во время соревнований чувствовался этот прессинг, накал, но счастлива, что удалось расслабиться и получить удовольствие».

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«Почему решила взять сейчас паузу? Мне очень хочется детей, я замужем, не вижу каких-то противоречий, сейчас мне 24 года, мне кажется, что самое время. Пока не думала об участии в следующих Олимпийских играх, каких-то планов не строила, не знаю, что будет через месяц. Тренер сказал, что я не смогу без тренировок, попрошусь на сборы, посмотрим», — добавила спортсменка.

Отец спортсменки — президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков. «Раньше шутила, что хочу быть пятикратной чемпионкой, но сейчас более трезво смотрю на эти вещи. Если удастся обогнать его по медалям, то здорово, но в любом случае я знаю, что он гордится мной, а я им, тут дело даже не в медалях. У нас нет такого соревнования, я работаю на себя, это мой путь», — заключила Позднякова.