Русский теннисист готов обменять олимпийское золото. Что с этой медалью не так?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороКореяАнгола
Волейбол. Женщины. Группа A
03:00скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
03:30скороГерманияАргентина
Легкая атлетика. Женщины
03:35скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
04:00скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
04:00скороВенгрияИталия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
04:00скороСара Паван / Мелисса Хумана-ПаредесЛилиана Фернандес / Эльса Бакерисо
Легкая атлетика. Мужчины
04:20скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
04:30скороМолот. Мужчины. Квалификация B
Легкая атлетика. Женщины
04:30скоро200 м. Женщины. Предварительный раунд
Гандбол. Женщины. Группа B
05:00скороФранцияБразилия
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:00скороБайдарка-двойка, 500 м. Женщины. Предварительные заезды
Волейбол. Женщины. Группа B
05:05скороСШАИталия
Водное поло. Мужчины. Группа A
05:30скороГрецияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Четвертьфинал
Стрельба. Мужчины
05:30скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
05:50скоро110 м с/б. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
06:00скороАвстралияИндия
Тяжелая атлетика. Женщины
06:00скороВесовая категория до 87 кг. Женщины. Группа В
04:29 (мск), источник: Sport24

Русский теннисист готов обменять олимпийское золото. Что с этой медалью не так?

Интересное заявление Андрея Рублева.

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Золото и две серебра — с этим результатом сборная России выиграла олимпийский зачет в теннисе. После поражение Карена Хачанова от немца Александра Зверева в финале мужской одиночки, на корт вышли смешанные пары. В ультрадраматичном матче Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

После награждения чемпионы и вице-чемпионы парного разряда пообщались с журналистами, среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик.

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Рублев готов поменять олимпийское золото.

— Андрей, вы говорили, что в миксте играют лузеры, которые вылетели с одиночки. После завоевания золотой медали как-то изменилось мнение?

Рублев: Нереально благодарен всем за то, что все это случилось. Благодарен Насте. Лучше золото в миксте, чем дойти до полуфинала в одиночке, проиграть, и занять четвертое место.

— Значит, вы готовы поменять эту медаль на серебро Карена [Хачанова]?

Рублев: Ну-у-у, пфф… Я о таком не думал, ха-ха. Я сравнивал только с четвертым местом. Просто рад, как все сложилось сейчас. Все сложилось так, как должно. И я могу быть только благодарным за то, что все так сложилось.

Павлюченкова: Мне кажется, что медаль — это и есть медаль.

Рублев: Ну, это да… Ну, да, да. Ладно. Золотая медаль — это золотая медаль.

Павлюченкова: Любая медаль — это круто. Это то, ради чего ты приезжаешь на Олимпиаду. А тут золотая. Мне кажется, никто не будет спрашивать микст это, одиночка или пара.

Рублев: Хорошо, я беру свои слова обратно. Эту золотую медаль я бы променял бы только на золотую медаль одиночки (смеется).

Павлюченкова: Короче, давай я сделаю вот так (закрывает рукой микрофон Андрея). Так будет лучше, ха-ха!

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Финал — сценарий фильма и Чайковский вместо гимна.

Немного более серьезная часть интервью.

Рублев: Сегодня получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — честно говоря, это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. В этот момент вся жизнь пролетает перед глазами: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Реально, это феерия.

— Понравилось играть микст? Будете ли еще?

Рублев: На самом деле, что Насте, что мне нравится больше одиночка. Ради этого мы в принципе начали играть в теннис. Поэтому до следующей Олимпиады наши микстовая карьера закончена. Начнется новая Олимпиада и мы снова попробуем себя во всех разрядах. Но сейчас концентрация на одиночке.

— Что чувствовали по поводу того, что вместо гимна играл Чайковский?

Павлюченкова: «Лично я играю и за страну, и за себя. Поэтому не думала об этом слишком много. Мысли были только о том, чтобы выступить хорошо, выиграть медали».

Рублев: А я вообще не думал про это. Я ведь знал правила, решение МОК. И просто решил: если в таких условиях я выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство. И именно так я себя чувствую.

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Карацев по ошибке взял золотую медаль, а Веснина ставит Олимпиаду выше турниров Большого шлема.

Проигравшие в финале Елена Веснина и Аслан Карацев были расстроены, но во время интервью старались держаться позитивными.

— Это самый эмоциональный день рождения в жизни?

Веснина: Да. В прошлый раз был тоже связан с Олимпиадой, немножко эмоционально. Тогда мы летели в Рио и никак не могли долететь, два дня добирались. Счастлива, что в свой день рождения я нахожусь здесь и сейчас, а у нас с Асланом на шее висят медали для страны. Был финал команды ROC, очень рада этому достижению. Горжусь Асланом и тем, как мы проходили этот путь, условия были нечеловеческие. Честно говоря, я никогда в жизни так не уставала, пыталась об этом не думать. Но все равно, это великолепный турнир и великолепное достижение. Теперь у нас есть вот такая красивая серебряная медаль.

— Аслан по ошибке во время награждения взял сначала золотую медаль. Насколько у вас в подсознании был тот факт, что вы реально идете на золото и являетесь фаворитами?

Карацев: По ошибке взял медаль, если честно. Так получилось. Казалось, что мы фавориты, так как мы более сыгранная пара, играли вместе больше матчей в миксте. Но так сложилось, что мы сделали максимум и проиграли.

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— Рублев оговорился про вас, когда сказал, что у Лены золото, серебро и бронза. Может, это знак, что вам нужно идти еще и за бронзой на следующую Олимпиаду? Она всего лишь через три года.

Веснина: Всего лишь через три года (смеется). Вы думаете, я вечная? После этой Олимпиады я очень хочу отдохнуть и не видеть теннисный мячик и ракетку очень долго. Честно, пока не думаю об Олимпиаде в Париже. Это очень далеко. Очень рада, что у меня есть золотая и серебряная медали. Моя карьера, можно сказать, удалась, не зря вернулась. Могу сказать, что я вернулась в спорт только ради Олимпиады, только это меня мотивировало. Ни Большой шлем, ни одиночные турниры — я выходила и настраивалась на Игры. Когда у меня появились такие напарники, как Аслан и Вероника, я поняла, что вот мой шанс. Хотела помочь выиграть и Веронике бронзовую медаль, и Аслану — золото. Но это спорт.

— В чем прелесть Олимпиады?

Веснина: Для меня с детства Олимпиада была особенным турниром. Это самое большое достижение любого спортсмена. Когда у тебя есть титулы Большого шлема, это тоже великолепное достижение. Но медаль для страны — то, что ты сделал не для себя, а для многих людей — дает тебе право думать, что все, что ты сделал, было не зря.

— Планируете ли дальше выступать в этом сезоне?

Веснина: Сейчас хочу отдохнуть. В дальнейшем хотим с Вероникой сыграть американскую серию турниров. Я полечу не сразу, возьму перерыв в несколько недель, нужно залечить некоторые травмы, которые у меня сейчас появились. На US Open, надеюсь, получится сыграть.

— Для вас Олимпиада выше, чем турнир Большого шлема?

Веснина: Наверное, да. Для меня выше.

Карацев: Это очень особенный турнир, так как он проводится раз в 4 года. Здесь находится не один, а сразу все виды спорта, все вместе живут. Принести медаль своей стране — круто.

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— Успеваете следить за спортсменами из других видов спорта?

Веснина: У меня есть много друзей со всех Олимпиад. Я всегда болею за наших гандболисток, синхронисток. За Юлию Ефимову, мы с Пекина знакомы, всегда за нее переживаю. За наших ребят из спортивной гимнастики, за Нагорного и Белявского, их с Рио знаю. Это такая олимпийская семья, которая объединяется. Мы общаемся и, надеюсь, будем продолжать общаться уже после карьеры. Спорт объединяет, здорово, когда есть такие друзья.

— Какое самое яркое впечатление из Токио, не касаемо тенниса?

Карацев: Столовая была замечательная. Очень рады туда приходить утром, в обед и вечером.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
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