«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
24
14
13
2США
20
23
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ламонт Джекобс
Фред Керли
Андре де Грасс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чен Ю Фей
Тай Тзю Ин
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Хе Бинь Джао
Синдху Пусарла
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Джанмарко Тамбери
Мутаз Эсса Баршим
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Расписание событий
Стрельба. Мужчины
02:30скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
03:00скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
03:00скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
03:00скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
03:00скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
03:30скороГерманияАргентина
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
03:30скороБайдарка-одиночка, 200 м. Женщины. Предварительные
Легкая атлетика. Женщины
03:35скоро1500 м. Женщины. Предварительный раунд
Баскетбол. Женщины. Группа B
04:00скороНигерияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа A
04:00скороВенгрияИталия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
04:00скороКаноэ-двойка, 1000 м. Мужчины. Предварительные
Легкая атлетика. Мужчины
04:20скороДлина. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
04:30скороМолот. Мужчины. Квалификация B
00:40 (мск), источник: Известия

«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»

Серебряный призер Игр-2020 Карен Хачанов — об атмосфере олимпийского Токио и поражении от Александра Зверева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Россиянин Карен Хачанов уступил немецкому теннисисту Александру Звереву в финале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио (3:6, 1:6). Хачанов стал первым теннисистом в истории, завоевавшим медали и на юношеских, и на взрослых Играх. В Нанкине-2014 Карен вместе с Андреем Рублевым взяли парное серебро. Рублев позднее повторил достижение своего друга. В финале в миксте он вместе с Анастасией Павлюченковой выиграл золото в борьбе с другим российским дуэтом — Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Если говорить про одиночный разряд, то последний раз олимпийская медаль в мужском турнире становилась российской в 2000 году. Тогда Евгений Кафельников выиграл золото в Сиднее, в финале обыграв немца Томми Хааса.

В разговоре с журналистами после финала Карен Хачанов объяснил причины своего поражения, рассказал о впечатлениях от Олимпийских игр, а также заявил, что ему надоел негатив в адрес российских спортсменов.

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— Последний раз вы играли со Зверевым в одиночном разряде в августе 2019 года в четвертьфинале турнира в Монреале — тогда вы уверенно победили. Держали тот матч в голове? За счет чего в этот раз соперник был настолько сильнее?

— Зверев провел фантастический матч. У меня был такой же план на игру, как и всегда, но он просто играл лучше. Понимал, что это финал, что игра за золото, но оппонент был сильнее. Больше нечего сказать. Каждый матч — отдельная история. В Монреале я выиграл (6:3, 6:3). Сегодня я пытался держать подачу, бороться на его подаче. Но он, повторюсь, сыграл невероятно. Он пятый или шестой в мире сейчас — что тут сказать. В Токио он был сильнее, в предыдущих матчах сильнее был я.

— Когда проиграли первый сет, не было мысли взять тактический перерыв?

— Не было такого, что игра у нас велась очень быстро. Когда ты проиграл за 20 минут первый сет, сразу с брейком проигрываешь, «летишь в одну кассу» — конечно, ты можешь что-то сделать. Замедлить чуть ход, больше ходить за полотенцем, в туалет выйти. Но этого не было. Всё было четко по времени, четко по плану.

Честно, не думал о тактических уловках. Не в этом был ключ к победе в игре со Зверевым. У него сегодня всё залетало в корт, он принял всё, что надо, попал все важные розыгрыши, реально отыграл на очень высоком уровне. Мне где-то не хватило, чтобы я сыграл также. В этом спорт.

— Во время матча Кареньо-Бусты Даниил Медведев закричал: «Он так вообще никогда не играл». Не было сегодня такого ощущения и по поводу Зверева?

— Было такое ощущение. В этом и есть в какой-то степени прелесть тенниса. Ты всё время смотришь не только на то, как ты играешь, но и на то, как играет соперник. Стараешься найти ключ к победе — как тактически сыграть, чтобы переломить ход встречи. Я был весь в матче. Не было такого, что эмоции захватили верх и ты просто начал паниковать и что-то делать от балды. Такого не было. Я четко знал, что мне нужно делать. Был готов до матча, во время матча. Зверев реально сыграл лучше. Предыдущие два матча я его тотально обыграл, сегодня он был лучше.

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— Понятно, что вы расстроены. Но в целом серебро Олимпиады — отличный результат?

— Олимпиада для меня стоит в одном ряду с турнирами «Большого шлема». Я очень сильно хотел сюда приехать, готовился, настраивался… Если бы перед началом Игр мне сказали, что я буду серебряным медалистом, я был бы счастлив. Конкуренция была очень высокая. Но всегда хочешь большего, поэтому сегодня, конечно, хотелось выиграть. Для меня серебро — хороший результат. Надеюсь, это выступление поможет мне, придаст уверенность и настрой. Пойду дальше в правильном направлении, буду совершенствоваться. Надеюсь, это принесет больше побед в ближайшем будущем.

Я счастлив, что сыграл тут несколько хороших матчей, очень доволен турниром. Поздравляю Пабло Карреньо-Бусту с бронзой (испанец выиграл утешительный финал у первой ракетки мира серба Новака Джоковича. — «Известия»). Он тоже большой молодец.

— Что запомнилось на этой Олимпиаде, помимо спортивных достижений?

— Деревня с ребятами. Мы всегда рады быть вместе на одном турнире. Это особенное ощущение — ты всё время чувствуешь, что ты играешь за страну. Для нас это первый опыт, до этого мы играли только на юниорской Олимпиаде. Рад, что приехал сюда и получил эти эмоции. Был приоритет — поехать на Олимпиаду в этом сезоне. С ребятами очень хорошо проводили время — шутили, веселились, следили за другими видами спорта. Познакомились с другими нашими спортсменами.

— С кем?

— С волейболистами, баскетболистами, легкоатлетами, гандболистками. Кого видели. В основном общались с нашими ребятами, с иностранцами виделись в общей зоне.

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— Сейчас много негатива в адрес российских спортсменов на Олимпиаде. Чувствовался ли он по отношению к теннисистам?

— Это политическая фигня, которая происходит достаточно давно. Я не хочу быть в ней замешан. Я четко знаю, что у меня всё чисто. С 2018 года я был самым проверяемым теннисистом в мире. У меня взяли пробы 36 или 38 раз. Тут нечего говорить, я могу спокойно это обнародовать. Весь негатив, который складывается, — это очень обидно. Надеюсь, в ближайшее время ситуация поменяется.

— Есть планы выступить на Играх в Париже?

— Конечно, хотел бы выступить. Сейчас время показывает, что загадывать ничего наперед нельзя. Поживем — увидим. Если всё будет хорошо, то на сто процентов выступлю.

Тимур Ганеев

 «Я вообще не фанат гребли»
«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»
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V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Городской спортивный парк Ариакэ
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Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
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