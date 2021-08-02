Усманов премирует саблистку Шевелеву, которая не получила золото Олимпиады в Токио

«Я не согласен с теми, кто жалеет о невыходе Шевелевой. Нам что, надо было рискнуть золотом? Как сделали в 2016-м французы, проиграв нам финал в командной рапире, из-за погони за четвертой золотой медалью? Мое мнение такое: мы все сделали правильно, и жалеть Шевелеву тут не стоит. Точно такая же ситуация была с Дмитрием Жеребченко.



Да, они — не олимпийские чемпионы, это надо принять. Что касается денег, то попечитель нашей федерации за счет личных средств премирует Шевелеву, как сделал это с Жеребченко пять лет назад», — цитирует Мамедова «Р-Спорт».