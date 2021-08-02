Райан Мерфи: «После бесед с Рыловым и Колесниковым мне сильно полегчало. Убедился, что парни не держат зла»
Американский пловец Райан Мерфи рассказал о том, как о пообщался с Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым, отметив, что его слова на
Американский пловец Райан Мерфи рассказал о том, как о пообщался с Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым, отметив, что его слова на
«Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал. Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили.
В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений
Данная ситуация произошла после финального заплыва на дистанции 200 метров на спине, где Рылов показал первый результат, а Мерфи завоевал серебро.