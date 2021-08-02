«Лузеры Олимпиады опять квакают». Губерниев — о словах американской пловчихи про россиян

Американская пловчиха заявила, что спортсменов из России нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира намекнула на то, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.