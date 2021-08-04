Борец греко-римского стиля Сурков проиграл в схватке за бронзовую медаль Олимпиады

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ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков проиграл Мохамеду Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта в поединке за третье место в весовой категории до 67 кг на Олимпийских играх в Токио. Схватка закончилась со счетом 1:1, египтянин победил по последнему результативному действию.

Вторым бронзовым призером стал немец Франк Штеблер, который победил грузина Рамаза Зоидзе (5:4). Для 32-летнего Штеблера, который является трехкратным чемпионом мира, этот поединок стал последним в карьере. В поединке за золото поборются представитель Украины Парвиз Насибов и иранец Мохаммедреза Гераи.

Ранее российские борцы завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Играх в Токио. Олимпийским чемпионом стал Муса Евлоев (до 97 кг), бронзовые награды завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Суркову 27 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным (2019) и бронзовым (2015, 2017) призером мировых первенств. В его активе две золотые (2017, 2018) и одна бронзовая (2019) медаль чемпионатов Европы.