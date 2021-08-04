Борец греко-римского стиля Сурков проиграл в схватке за бронзовую медаль Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
32
21
16
2США
25
30
22
6Россия
13
21
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Зураби Датунашвили
Иван Хуклек
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денис Кудла
Мохамед Метвалли
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Перут Чемутай
Кортни Фрерихс
Хивин Кийенг
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Мохаммедреза Гераи
Парвиз Насибов
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артем Сурков
Мохамед Эль-Сайед
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Франк Штаблер
Рамаз Зоидзе
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Италия
Дания
Австралия
Результаты
Парусный спорт
470. Женщины. Финал
Великобритания
Польша
Франция
Результаты
Бокс
до 81 кг. Мужчины. Финал
Бенджамин Уиттакер
Арлен Лопес
Результаты
Парусный спорт
470. Мужчины. Финал
Австралия
Швеция
Испания
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Сакура Йосозуми
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Далайла Мухаммад
Фемке Бол
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Ана Марсела Кунья
Шарон ван Ровендаль
Карина Ли
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон-Эра
Кристин Мбома
Габриэль Томас
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Атинг Мо
Кили Ходжкинсон
Раэвин Роджерс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Тамира Сток Менса
Блессинг Оборудуру
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова
Батсетсег Соронзонболд
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сара Дошо
Алла Черкасова
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Муса Евлоев
Артур Алексанян
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Анита Влодарчик
Ван Чжен
Мальвина Копрон
Результаты
Расписание событий
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 57 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 57 кг. 1/2 финала
Конный спорт. Микст
13:00скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Легкая атлетика. Женщины
13:00скоро1500 м. Женщины. Полуфиналы
Бейсбол. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороЯпонияКорея
Легкая атлетика. Женщины
13:05скороСемиборье. Женщины. Ядро
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
13:30скороЯпонияГермания
Синхронное плавание. Женщины
13:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа (финал)
Легкая атлетика. Женщины
13:30скоро400 м. Женщины. Полуфиналы
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
13:50скороВенгрияХорватия
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория свыше 109 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Легкая атлетика. Мужчины
14:15скороМолот. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
14:30скороСемиборье. Женщины. 200 м
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
14:45скороФранцияНидерланды
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
14:45скороВиктор ЛоринцЖан Беленюк
Вольная борьба. Женщины
14:55скороЖенщины. до 62 кг. Матч за 3-е место
Вольная борьба. Женщины
14:55скороЖенщины. до 62 кг. Матч за 3-е место
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
15:00скороВячеслав Красильников / Олег СтояновскийЮлиус Толе / Клеменс Виклер
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
15:00скороИспанияФранция
Легкая атлетика. Мужчины
15:05скоро800 м. Мужчины. Финал
14:28 (мск), источник: ТАСС

Борец греко-римского стиля Сурков проиграл в схватке за бронзовую медаль Олимпиады

В поединке за третье место спортсмен уступил Мохамеду Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта.

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10
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ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков проиграл Мохамеду Ибрагиму Эль-Сайеду из Египта в поединке за третье место в весовой категории до 67 кг на Олимпийских играх в Токио. Схватка закончилась со счетом 1:1, египтянин победил по последнему результативному действию.

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Вторым бронзовым призером стал немец Франк Штеблер, который победил грузина Рамаза Зоидзе (5:4). Для 32-летнего Штеблера, который является трехкратным чемпионом мира, этот поединок стал последним в карьере. В поединке за золото поборются представитель Украины Парвиз Насибов и иранец Мохаммедреза Гераи.

Ранее российские борцы завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Играх в Токио. Олимпийским чемпионом стал Муса Евлоев (до 97 кг), бронзовые награды завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Суркову 27 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным (2019) и бронзовым (2015, 2017) призером мировых первенств. В его активе две золотые (2017, 2018) и одна бронзовая (2019) медаль чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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